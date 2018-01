Dom za starostnike Črni les znova odpira vrata #video

Leta 2003 so zaradi govoric o nekorektnem delu v domu za starostnike Lenart opravili več preiskav in ga na koncu zaprli, ker ni imel vseh dovoljenj za delo. Čeprav očitki lastnici Duški Lajh niso bili dokazani, je bil od takrat nekdanji hotel prazen. Zdaj ga novi lastniki spet preurejajo in vanj vabijo starostnike.

V štajerskem domu za starejše občane naj bi ponarejali oporoke, zanemarjali stanovalce in jim domnevno celo pomagali na ono stran. Slab sloves se Črnega lesa drži zadnjih 15 let, vendar novi lastnik, ki je nekdanji motel kupil od slabe banke, ne pričakuje težav pri zapolnitvi postelj. "Glede na čakalne vrste, ki so v Sloveniji, upam, da ta sloves ne bo vplival na slabo zasedenost objekta," je dejal Mitja Krajnc iz kmetijskega podjetja ŽIPO Lenart.

"Govorice so bile, kaj je res, pa ne vemo," je dejala domačinka Marija Črnčič. Črni les so takrat pogosto obiskovali inšpektorji in izstavljali denarne kazni. Kriminalistična preiskava pa je med drugim preverjala povzročitve smrti iz malomarnosti in zanemarjanja starostnikov.

Pred dvema letoma je vlada v Črni les želela naseliti begunce, kar so s protesti preprečili domačini. Begunci so bili tam vseeno naseljeni prehodno in prav takrat naj bi bila notranjost najbolj poškodovana. Pred ponovnim odprtjem bo potrebna temeljita prenova. "Investicijska vrednost projekta bo znašala po nekih prvih ocenah več kot tri milijone evrov," pravi Mitja Krajnc.

Novi lastniki so za koncesijo zaprosili v sodelovanju z Domom Lenart, ki trenutno skrbi za 165 varovancev. V Črnem lesu bo delo dobilo 40 ljudi, ki bodo skrbeli za 70 stanovalcev. Prvi naj bi se vanj vselili v začetku prihodnjega leta.