Določene informacijske storitve na mariborski univerzi spet delujejo

Na Univerzi v Mariboru še naprej pospešeno odpravljajo posledice kibernetskega napada, ki se je zgodil pred dvema tednoma. Kot so sporočili z univerze, so določene storitve že na voljo tako zaposlenim kot študentom, podrobne informacije, kako posamezne storitve uporabljati, pa so na voljo pri posameznih fakultetah in tamkajšnjih koordinatorjih IT.