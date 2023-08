Dobra novica za potrošnike o košarici osnovnih živil

Kot so sporočili z ministrstva za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano, se je pri petem popisu osnovne košarice 15 osnovnih živil njena vrednost znižala za skoraj tri odstotke (0,91 evra) v primerjavi s prejšnjim popisom 18. julija, ko je povprečna vrednost znašala 31,19 evra. Razlika med maksimalno in minimalno vrednostjo najcenejše košarice se je tokrat znižala in znaša zgolj 0,8 evra. Maksimalna vrednost najcenejše košarice je 30,68 evra, medtem ko je minimalna vrednost 29,88 evra.

Najcenejša osnovna košarica 15 osnovnih skupin živil je bila pri tokratnem popisu na voljo pri trgovcu Mercator, sledijo trgovci Lidl, Hofer in Spar, med katerimi je razlika manj kot 0,20 evra. Tem sledita trgovca Eurospin in Tuš, ki sta od najugodnejšega dražja za manj kot 0,80 evra.

Največje znižanje pri jogurtih

V obdobju od zadnjega popisa prvega sklopa 27. marca letos do petega popisa drugega sklopa 31. julija se je po navedbah ministrstva povprečna cena znižala v 11 kategorijah, v dveh zvišala, ena kategorija pa je ostala nespremenjena. Največje znižanje so zabeležili v kategoriji jogurtov (za 21,47 odstotka), sledijo sončnično olje (za 19,70 odstotka), goveje meso (za 14,31 odstotka), svinjsko meso (za 11,53 odstotka), jabolka (za 5,71 odstotka), v preostalih kategorijah pa je bilo znižanje manj kot petodstotno. Povprečne cene pa so se zvišale zgolj v dveh kategorijah, v obeh za manj kot 2,5 odstotka.

Pri četrtem popisu razširjene košarice 28 osnovnih skupin živil pa se je povprečna vrednost najcenejših nakupnih košaric pri vseh trgovcih v primerjavi z zadnjim popisom 18. julija znižala za skoraj dva odstotka (0,95 evra). Znižala se je tudi najnižja vrednost najcenejše razširjene košarice, ki tokrat znaša 48,02 evra.

Prilagajanje in približevanje cen med trgovci

Najcenejša razširjena košarica 28 osnovnih skupin živil je tokrat na voljo pri trgovcu Mercator, sledi košarica pri trgovcu Hofer, med katerima je razlika zgolj 0,10 evra. Košarici pri trgovcih Lidl in Eurospin sta za manj kot evro dražji od najugodnejše. Kot so pojasnili na ministrstvu, se je razlika med minimalno in maksimalno vrednostjo najcenejše košarice tokrat ponovno zmanjšala in znaša zgolj 2,68 evra, kar nakazuje na prilagajanje in približevanje cen najcenejših izdelkov v posameznih kategorijah med trgovci.

V zadnjih dveh tednih na ministrstvu zaznavajo tudi opazno znižanje cen v 18 kategorijah od skupno 28 spremljanih. Po njihovih navedbah se je v sedmih kategorijah povprečna cena zvišala, v kategoriji trajnega polnomastnega mleka, svežega polnomastnega mleka in jajc pa je povprečna cena ostala nespremenjena.

Od prvega uradnega popisa najbolj padla cena krompirju

V obdobju med prvim uradnim popisom razširjene košarice 28 skupin živil 22. junija in zadnjim 31. julija se je povprečna cena znižala v kar 20 kategorijah, najbolj v kategoriji krompir (za 35,06 odstotka), sledijo kategorije panceta ali sušena slanina (za 20,41 odstotka), bageta (za 17,09 odstotka), oljčno olje (za 16,09 odstotka), čebula (za 15,66 odstotka), jogurt (za 14,29 odstotka) ter banane (za 12,68 odstotka). V preostalih kategorijah pa so se povprečne cene znižale za manj kot deset odstotkov. Najbolj so se zvišale povprečne cene v kategoriji piščančjih hrenovk (za 4,87 odstotka) in mocarele (za 4,64 odstotka), v preostalih kategorijah pa je zvišanje povprečnih cen manj kot štiriodstotno.

Razširjeno košarico 28 osnovnih skupin živil sestavljajo pršut, piščančje hrenovke, kuhan pršut, panceta ali sušena slanina, piščančje meso, goveje meso, sir gauda (poltrdi polnomastni sir), mocarela, sveže mleko, trajno polnomastno mleko, trajno polposneto mleko, kisla smetana, jogurt, jajca, bel kruh, polbel kruh, bageta, kajzerica, žemlja, krompir, jabolka, korenje, banane, čebula, limone, sončnično olje, oljčno olje in maslo.

Prvi sklop popisa cen košaric se je začel septembra lani, junija letos pa se je začel drugi sklop. Glavni cilj projekta je zagotavljanje transparentnosti ponudbe in cen osnovnih živil, zato postopek izvedbe popisa ostaja nespremenjen in se izvede nenapovedano ter brez točne najave popisovalcev.