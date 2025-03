Dobavitelji elektrike, razen enega, z novimi ceniki

Po izteku regulacije cen električne energije za gospodinjstva so vsi dobavitelji, razen Energetike Ljubljana, vendarle objavili nove cenike. Ti veljajo od 1. marca dalje, cena kilovatne ure pa je v primerjavi z reguliranimi cenami za od 40 do 50 odstotkov dražja. A na srečo bosta zvišanje cen elektrike v naslednjih mesecih nevtralizirali nižja omrežnina in oprostitev plačevanja prispevkov. Razlike v tržnih cenah elektrike med dobavitelji so izredno majhne, prve položnice z novimi cenami pa bodo odjemalci prejeli aprila.

Država je zaradi energetske krize in posledično visoke rasti cen električne energije na mednarodnih trgih od jeseni 2022 regulirala cene elektrike za gospodinjske odjemalce. S 1. marcem je bilo več kot dveletnega obdobja konec, dobavitelji elektrike pa cene znova oblikujejo tržno. Vlada jih je sicer pred tem pozvala, naj obstoječe tržne cene znižajo toliko, da bodo položnice ostale na enakih nivojih kot doslej. Te bodo kljub višjim cenam električne energije ostale na podobnih nivojih, saj je vlada odjemalcem podaljšala oprostitev plačevanja prispevkov za obnovljive vire energije (OVE+SPTE), z marcem pa so se zaradi prehoda iz visoke v nizko sezono obračuna omrežnin te znižale.

Minister Bojan Kumer je ob napovedi konca regulacije izrazil pričakovanje, da bodo dobavitelji v boju za stranke znižali cene in tako ublažili prehod iz reguliranega sistema na tržno določanje cen. Po njegovih ocenah naj bi marec prinesel položnice, ki bodo podobne tistim iz lanskega septembra ali marca – okoli 65 evrov za povprečno gospodinjstvo. Zvišanje cen električne energije na položnici bosta namreč nevtralizirali nižja omrežnina in oprostitev plačevanja prispevkov.

Če je regulirana cena megavatne ure (MWh) električne energije v višji tarifi znašala 84 evrov, so tržne cene v času regulacije presegale 160 evrov. Z DDV so se gibale okoli 200 evrov. Ker se poraba gospodinjskih odjemalcev meri v kilovatnih urah (kWh), se zgoraj navedene regulirane cene pretvorijo v 0,084 evra za kWh, tržne cene pa v 0,16 evra za kWh. Z DDV so se gibale okoli 0,2 evra.

Nove cenike so prva objavila podjetja Gen-I, Elektro Energija, SunContract in Bisol Energija. Sledili so jim Energija plus in ECE, včeraj še Petrol in E3. Edini dobavitelj, ki še ni objavil novih cen, je Energetika Ljubljana.

Najcenejšo elektriko za gospodinjske odjemalce brez vezave je doslej ponudil Gen-I, ki ima z dobro petino odjemalcev največji tržni delež na maloprodajnem trgu električne energije. Te so v povprečju vseh treh tarif nižje za skoraj 30 odstotkov v primerjavi z rednim cenikom, kot je veljal za njihove odjemalce v obdobju regulacije cen. Cena megavatne ure v višji tarifi znaša 120 evrov oziroma 146 evrov z DDV. Glede na regulirane cene so njihove cene elektrike sicer višje za okoli 40 odstotkov.

Večina preostalih dobaviteljev je redne cene elektrike glede na regulirane cene zvišala za okoli 50 odstotkov, Bisol za okoli 80 odstotkov, SunContract pa za okoli 90 odstotkov.

Z zelo podobnimi rednimi cenami največjemu dobavitelji sledijo ECE, Energija plus, Elektro energija, Petrol in E3 (Zeleni paket).

V družbi ECE so cene v primerjavi z obstoječimi rednimi ceniki po lastnih navedbah znižali za 30 odstotkov. Sporočili so, da se bo skupni znesek mesečnega računa pri odjemalcu s povprečno porabo znižal s približno 69 evrov v lanskem marcu na približno 64 evrov.

30-odstotno znižanje cen obstoječih cenikov so izvedli tudi v družbi Energija plus, ki je tako kot ECE del skupine Holdinga Slovenske elektrarne (HSE).

V Petrolu sporočajo, da bodo računi odjemalcev po rednem ceniku nekoliko nižji od povprečja v obdobju od januarja do septembra lani in nižji od računa za november in december lani. Bodo pa nekoliko višji kot za lanski oktober ter precej višji kot za januar in februar letos, ko so računi znižani zaradi zakonskega posega v omrežnino. V Petrolu do konca aprila uporabnikom ponujajo tudi akcijske cene, ki bodo za nekaj manj kot 10 odstotkov nižje od rednega cenika. Ponovno uvajajo tudi popust za Zlate točke.

Nov redni cenik so objavili tudi v družbi E3, ki je v lasti Petrola. Cene elektrike v paketu Zeleni so enake rednemu ceniku Petrola.

Cene elektrike dobavitelja Bisol so v redni ponudbi v povprečju za okoli 80 odstotkov višje od reguliranih in med najdražjimi v državi. So pa v akcijski ponudbi v paketu Fiksni z vezavo do konca leta praktično izenačene s cenikom Gen-I in so zagotovljene do konca leta 2025.

Cene tarif na podlagi Uredbe o določitvi cene električne energije (veljavno do 28. 2. 2025)

VT: 0,08400 z DDV 0,10248 (evrov/kWh)

MT: 0,0700 z DDV 0,08540

ET: 0,7700 z DDV 0,09394

Novi redni ceniki električne energije za gospodinjstva, veljavni od 1. marca 2025

Gen-I + mesečno nadomestilo 1,99 z DDV 2,43

VT: 0,11990 z DDV 0,14628

MT: 0,09790 z DDV 0,11944

ET: 0,10890 z DDV 0,13286

Elektro energija + mesečno nadomestilo 1,99 z DDV 2,43

VT: 0,12490 z DDV 0,15238

MT: 0,10290 z DDV 0,12554

ET: 0,11390 z DDV 0,13896

SunContract + mesečno nadomestilo 1,99 z DDV 2,43

VT: 0,15807 z DDV 0,1928454

MT: 0,13173 z DDV 0,1607106

ET: 0,14490 z DDV 0,176778

Bisol Energija + mesečno nadomestilo 1,63 z DDV 1,99

VT: 0,14672 z DDV 0,17900

MT: 0,13032 z DDV 0,15900

ET: 0,13852 z DDV 0,16900

ECE + mesečno nadomestilo 1,99 z DDV 2,43

VT: 0,12479 z DDV 0,15224

MT: 0,10285 z DDV 0,12548

ET: 0,11378 z DDV 0,13881

Energija plus + mesečno nadomestilo 1,99 z DDV 2,43

VT: 0,12479 z DDV 0,15224

MT: 0,10285 z DDV 0,12548

ET: 0,11378 z DDV 0,13881

E3 – Zeleni*

VT: 0,12795 z DDV 0,15610

MT: 0,10795 z DDV 0,13170

ET: 0,11795 z DDV 0,14390

Petrol + mesečno nadomestilo 1,98 z DDV 2,42

VT: 0,12795 z DDV 0,15610

MT: 0,10795 z DDV 0,13170

ET: 0,11795 z DDV 0,14390