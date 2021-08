Delovno sodišče pritrdilo Muženiču

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Odstavljeni direktor NPU Darko Muženič je uspel s tožbo na delovnem sodišču. Sodišče mu je priznalo vse pravice od maja lani, ko je bil nezakonito razrešen, pa do decembra lani, ko je policija naknadno razveljavila še njegovo imenovanje iz leta 2019, so poročali mediji.

Kot navajata spletna Dnevnik in Večer, je ljubljansko delovno sodišče pritrdilo nekdanjemu direktorju nacionalnega preiskovalnega urada (NPU) Muženiču, ki ga je nekdanji generalni direktor policije Anton Travner nezakonito razrešil konec lanskega maja. "Tožena stranka (policija, op. p.) je dolžna tožeči stranki za čas od 25. maja 2020 do 20. decembra 2020 priznati vse pravice na delovnem mestu direktor NPU," so za medije pojasnili na ljubljanskem delovnem sodišču.

V praksi to pomeni, da je - po upravnem sodišču, ki je razveljavilo Muženičevo razrešitev - tudi delovno sodišče odločilo, da je bil nezakonito odstavljen, policija pa mu bo morala povrniti razliko v plači, navajata časnika. Muženič je namreč še vedno zaposlen v policiji, vendar na drugem delovnem mestu.

Povno zaposlitev bo sodišče odločalo v drugem sporu

Foto: STA Muženič je sicer s tožbo zahteval tudi, da ga policija ponovno zaposli na položaju direktorja NPU. A o tem zahtevku bo sodišče odločalo v drugem sporu, je za Dnevnik pojasnila predsednica delovnega sodišča Ana Jaklič.

Muženič je zoper razrešitev vložil tožbo na upravno sodišče, ki je njegovo razrešitev odpravilo in zadevo vrnilo policiji v ponovni postopek. Nato je na Muženičev predlog delovno sodišče potrdilo začasno odredbo, da se zadrži izbira kandidata za direktorja Nacionalnega preiskovalnega urada (NPU).

Na policiji so po razrešitvi Muženiča tudi razveljavili njegovo imenovanje za direktorja NPU iz leta 2019. Muženič tako z drugo tožbo izpodbija še naknadno razveljavitev imenovanja in vnovično premestitev.

Številne menjave

Po razrešitvi Muženiča je sicer NPU kot vršilec dolžnosti sprva vodil Igor Lamberger. Po komaj dveh mesecih ga je zamenjal Uroš Lepoša, ki pa je že v začetku oktobra predlagal generalnemu direktorju policije, naj ga razreši, kot razlog pa je navedel osebne razloge.

Nekaj dni kasneje je kot vršilka dolžnosti vodenje NPU prevzela Petra Grah Lazar, ki je pred tem delala kot managerka za finančno svetovanje v družbi Deloitte svetovanje. Aprila letos ji je sedanji direktor policije Anton Olaj mandat v. d. direktorice podaljšal za šest mesecev oz. do imenovanja novega direktorja NPU, ki ga je torej z začasno odredbo ustavilo sodišče.