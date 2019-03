Delodajalci Klampferjevi predstavili zahteve na področju delovnih razmerij

Delodajalci so se danes zbrali na posvetu v Ljubljani, kjer govorijo o zahtevah, ki jih imajo do vlade na področju delovnih razmerjih. Poudarili so, da želijo manj administrativnih bremen in ne dodatnih višanj stroškov dela. Svoje zahteve so predstavili tudi ministrici za delo Kseniji Klampfer, ki je predstavila načrtovane ukrepe.

Predsednik Združenja delodajalcev obrti in podjetnikov Slovenije Drago Delalut je uvodoma dejal, da se v Sloveniji in po svetu že kažejo prvi znaki ohlajanja gospodarske rasti. Čeprav je ta "še dobra, brezposelnost nizka in potreba po delavcih velika, ne smemo le uživati v tem," je dodal.

Ob tem se je dotaknil tudi rebalansa proračuna za letošnje leto in ocenil, da je bil ta sprejet z veliko političnega preigravanja in kupčkanja, kar ga skrbi. "Bojim se, da proračun ne bo zmogel toliko obveznosti," je dejal. Poleg tega ga skrbi tudi, da zametki davčne reforme kažejo na dodatno obremenjevanje gospodarstva. "Politični odločevalci se radi odločajo za širjenje pravic, ne da bi preračunali posledice," je dodal. Delodajalce je zato pozval, da strnejo vrste in jasno povejo, da rabijo stabilno poslovno okolje, ki bo primerljivo s konkurenčnimi državami.

Slovenski izobraževalni sistem gospodarstvu ne zagotavlja potrebnih kadrov

Delodajalci so ob tem ministrici povedali, da slovenski izobraževalni sistem ni dober, saj gospodarstvu ne zagotavlja kadrov, ki jih potrebuje. Klampferjeva jim je zagotovila, da na ministrstvu spremljajo razmere in si prizadevajo za spremembo miselnosti, saj bodo zaposleni morali biti pripravljeni na učenje v vseh življenjskih obdobjih. "Tukaj nas v prihodnje čakajo veliki izzivi," se je strinjala.

"Napovedi ekonomskih trendov za naslednje dvoletno obdobje ostajajo pozitivni, vendar pa kljub izboljševanju na trgu dela obstoječe razmere zahtevajo prilagajanje zakonodaje, da bo zagotovljena hitrejša aktivacija delovnih aktivnih in pa daljša delovna aktivnost starejših," je navedla. "V večji meri je treba uskladiti ponudbo in povpraševanje na trgu dela, v delovno aktivnost pa vključiti tudi ranljive skupine na trgu delavci," je dodala.

Sprememb zakonodaje za večjo fleksibilnost zaposlovanja in odpuščanja ni na vidiku

Prav tako so jo delodajalci pozvali k ukrepom za večjo fleksibilnost zaposlovanja in odpuščanja. "Poznam predloge delodajalcev glede odpuščanja brez razlogov. Na mednarodni ravni nekateri dokumenti to preprečujejo, tako da spremembe zakonodaje na tem področju v tej smeri trenutno ne pripravljamo, ker za to ni strokovnih podlag," je odgovorila.

Delodajalce je nagovoril tudi predsednik državnega sveta Alojz Kovšca, ki je ocenil, da je socialni dialog v državi zamrl, vidna je tudi neenotnost med stanovskimi organizacijami, zato jih je pozval k poenotenju. "Spremljajoč delo vlade v minulih šestih mesecih pa ugotavljam, da njene prioritete niso v razbremenitvi gospodarstva. Vlada dela v smeri večje obremenitve gospodarstva, ne govorijo pa o tem, kaj bodo storili za povečanje produktivnosti," je dodal.