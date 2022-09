Delo z več kot polovico nižjim dobičkom, naklada padla na 20 tisoč izvodov

Kljub nižjemu poslovnemu izidu pri Delu ugotavljajo, da so plan realizirali in celo nekoliko presegli tako pri prihodkih iz naklade kakor tudi pri prihodkih iz trženja oglasnega prostora.

Kljub nižjemu poslovnemu izidu pri Delu ugotavljajo, da so plan realizirali in celo nekoliko presegli tako pri prihodkih iz naklade kakor tudi pri prihodkih iz trženja oglasnega prostora. Foto: Tina Deu

"Družba Delo je leto 2021 zaključila s čistim poslovnim izidom v višini 619.267, kar je precej bolje od rezultata, ki smo ga planirali, v primerjavi z letom 2020 pa je seveda nižji," so zapisali v obrazložitvi poslovnega poročila za leto 2021.

Realizacija je po njihovem mnenju bolj težko primerljiva z načrtom za leto 2020, ker se je s 1. januarjem 2020 od družbe Delo oddelila dejavnost tiskarne v posebno družbo Tiskarsko središče d.o.o.

Trend tiskanih naklad sledil načrtovanim padcem

Povprečne prodane naklade njihovih dnevnih in tedenskih časopisov so se v letu 2021 stabilizirale in sledile načrtovanim padcem. "Kljub temu je trend tiskanih naklad še vedno negativen, gre za proces, ki ga spremljamo povsod po svetu in je primerljiv s svetovnimi trendi," so navedli.

Nižja tudi obiskanost spletnih portalov

Oba osrednja portala družbe Delo, delo.si in slovenskenovice.si, sta imela v letu 2021 nekoliko manjšo obiskanost kot v rekordnem koronskem letu 2020, vendar še vedno dosegata mesta do 5. med slovenskimi portali, tako glede števila obiskovalcev omenjenih spletnih strani kot tudi glede števila prikazov, še piše v poročilu.

Direktorjema slabih 400 tisoč evrov bruto letno

Direktorica Nataša Luša in direktor Andrej Kren sta v letu 2021 skupaj prejela 392.628 evrov bruto prejemkov. Podatkov o prejemkih Stojana Petriča, ki je prav tako eden od direktorjev, ni. Družba Delo d.o.o. je v stoodstotni lasti FMR d.o.o., ki jo obvladuje prav Petrič.

V druge prejemke so vključeni regres in bonitete. Drugi delavci družbe, zaposleni na podlagi pogodbe, za katere ne velja tarifni del kolektivne pogodbe, so prejeli 349.413 evrov bruto.

Družba ni odobrila predujmov, posojil in poroštev članom poslovodstva, drugim delavcem družbe, za katere ne velja tarifni del kolektivne pogodbe.

Lani Delo zapustilo 68 ljudi

V letu 2021 je bilo deset prihodov, od tega šest na novinarskem področju in štirje na drugih področjih dela.

Odhodov v letu 2021 je bilo 68, od tega 49 zaradi prenosa zaključene organizacijske enote Tiskarsko središče, osem odhodov je bilo na novinarskem področju in 11 odhodov na drugih področjih dela. Konec leta 2021 je bilo v družbi Delo d. o. o. zaposlenih 247 delavcev, od tega sta bila dva delavca zaposlena za določen čas in 245 delavcev za nedoločen čas.

Družba je ob koncu leta 2021 zaposlovala 127 delavcev na novinarskih delovnih mestih, 109 delavcev na nenovinarskih delovnih mestih, pet delavcev s pooblastilom za vodenje organizacijskih enot in šest delavcev na individualnih pogodbah, od katerih so štirje odgovorni uredniki.