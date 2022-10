Brglez: Po predsedniških volitvah ne bom delal sramote državi

"Pokazali smo veliko odgovornosti in modrosti, da kot koalicijska stranka pred težko zimo in politično jesenjo delamo naprej," je prepričana Fajonova. Želi si čim višjo podporo delegatov, saj bo to zanjo "velika popotnica za lažje delo".

"Pokazali smo veliko odgovornosti in modrosti, da kot koalicijska stranka pred težko zimo in politično jesenjo delamo naprej," je prepričana Fajonova. Želi si čim višjo podporo delegatov, saj bo to zanjo "velika popotnica za lažje delo". Foto: STA

Kandidat za predsednika republike Milan Brglez, ki ga poleg stranke SD podpira še Gibanje Svoboda, je na volilnem kongresu SD nagovoril delegate stranke. Ob tem je poudaril, da po predsedniških volitvah ne bo pozabil "čigav je" in da ne namerava delati sramote državi, Slovencem ali tistim, ki so ga podprli.

Brglez je pojasnil, da se je za poznejši vstop v bitko za mesto predsednika republike odločil, ker je povezovanje različnih polov v Sloveniji izjemno zahtevno in je čakal na primerne politične pogoje. Sam si je želel podporo celotne koalicije, ne le Socialnih demokratov, je priznal.

Delegate, ki se udeležujejo 14. kongresa SD, je prosil za pomoč pri kampanji, da bi nadoknadili časovni zaostanek zaradi poznejšega vstopa v volilno tekmo.

V svoji karieri se je naučil, kako se najprej povezati levi politični pol, nato sredino, naposled pa se povezovati tudi s "tistimi pametnimi konservativci, s katerimi se da pogovarjati", je dejal. Pri tem je spomnil na svojo izkušnjo predsednika DZ, kjer je to na nekaterih področjih že počel.

Nekaj ostrih besed je namenil sokandidatki Nataši Pirc Musar

V svojem govoru je med drugim nekaj ostrih besed namenil sokandidatki Nataši Pirc Musar, saj je poudaril, da je neodvisen od tranzicijskega kapitala, kar je eden od očitkov kandidatki Pirc Musar. "Nisem mislil nobenega napadati, ampak ko me pa nekdo začne napadi, pa seveda vrnem," je medijem pojasnil po govoru. Po njegovih besedah mu je Pirc Musar očitala, da se v evropskem prostoru ni dovolj oglašal.

Kongres je nagovoril tudi kandidat za predsednika republike @milan_brglez: 'Šel sem v tekmo za predsednika RS, ker ne smemo dopustiti mračnim silam, da se igrajo z našo usodo, usodo države in njeno prihodnostjo. Gremo do zmage!' In na koncu požel stoječ aplavz. #vednoSD pic.twitter.com/gg8hA7WXG3 — Socialni demokrati (@strankaSD) October 8, 2022

Njegov volilni program temelji na njegovih dosedanjih političnih izkušnjah, ki jih bo skušal uporabiti za povezovanje političnih strani, je pojasnil. Obljublja, da se bo ob kršitvah ustavnega reda vedno oglasil: "Ni ga takega, ki ga ne bom zaustavil, ne glede ali se piše Janša, Golob ali Fajon, mi je čisto vseeno."

Iz svojega programa je izpostavil tudi prizadevanje za solidarnost med generacijami in spoloma, ki je pogoj svobode in enakosti. Trenutna vlada je po njegovem mnenju najbolj socialno demokratska v zgodovini Slovenije, prav tako koalicijska pogodba med strankami v vladi. "Pa ni vrag, da ne bi iz tega znali narediti največ, kar je mogoče," je poudaril.

Od koalicije sicer pričakuje, da bo predsedniku republike omogočila vlaganje ustavnih presoj.

Fajonova se na kogresu podaja po nov mandat na čelu stranke

Predsednica SD Tanja Fajon, ki se podaja po nov mandat na čelu stranke, je v nagovoru delegatom izrazila prepričanje, da so Socialni demokrati "danes pomembna sila družbenih sprememb". Prepričana je, da stranka postaja vse močnejša, zato se ne sme vrteti v iskanju lastnih napak, temveč se bolj zavedati tega, kar delajo dobro in pri tem vztrajati.

V nagovoru skoraj 450 delegatom, ki na današnjem kongresu izbirajo vodstvo stranke, se je Fajonova uvodoma ozrla na čas pred dvema letoma, ko je prevzela vodenje Socialnih demokratov. Pričakovanja so bila takrat velika, danes jih je zamenjalo prepričanje, da stranka zmore, je dejala Fajonova. Pot do tega je bila po njenih besedah naporna, polna vzponov in padcev.

Fajon: Rezultat na državnozborskih volitvah je bil razočaranje

Rezultat stranke na državnozborskih volitvah, ki je Socialnim demokratom prinesel tri poslanska mesta manj kot v preteklem sklicu parlamenta, je bil razočaranje, priznava predsednica SD. Rezultata ne želi olepševati, prepričana je, da je bil vsak glas težko prigaran, plod trdega dela in samozavesti, da delajo za pravo stvar.

Fajonova, ki se po nov mandat na čelu Socialnih demokratov podaja brez protikandidata, je v izjavi pred kongresom, ki ga skladno s statutom organizirajo pol leta po državnozborskih volitvah, današnji dan označila za "praznik socialne demokracije". Ob tem je ocenila, da se stranka v vročo politično jesen podaja pripravljena. Zatrjuje tudi, da čuti "veliko zaupanje" članstva in da je stranka po državnozborskih volitvah, kjer sicer niso dosegli želenega rezultata, strnila vrste.

Foto: STA

Fajonova ob tem tudi zavrača očitke, da stranka išče svojo identiteto. "Mi svojo identiteto že imamo, z njo želimo in moramo upravljati sami," je poudarila. Hkrati je zatrdila, da Socialni demokrati ne bodo klonili zaradi tistih, ki "v stranki namenoma ustvarjajo razkole, pa tudi ne zaradi tistih, ki v naši stranki iščejo kratkoročne koristi, ob 'boljši' priložnosti pa se od nas oportuno odvrnejo".

Prepričana je, da se Socialni demokrati krepijo, od stranke same bo odvisno, ali bodo ta potencial prepoznali in se nanj oprli ali pa iskali razloge, zakaj ne zmorejo. Ob tem je izpostavila delo celotne poslanske skupine in ministrske ekipe, kjer se trudijo čim bolj učinkovito odpraviti škodo prejšnje vlade, ob tem pa uresničiti tudi svoje programske cilje. Te so po njenih besedah ob vstopu v vlado Roberta Goloba prenesli tudi v koalicijsko pogodbo. Sama pričakuje, da bodo s koalicijskima partnericama, Gibanjem Svobodo in Levico, izpeljali "korenite spremembe", ki bodo med drugim prinesle višje pokojnine in plače, odpravljale prekarnost in povečale dostop do stanovanj za mlade.

Ob vstopu v jesen, obarvano z volitvami, je Fajonova še pozvala prisotne k aktivni kampanji in udeležbi na lokalnih in predsedniških volitvah, pa tudi glasovanju o zakonodajnih referendumih. "Verjemimo v svoj glas, glas Socialne demokracije. Kajti Socialni demokrati nismo za enkrat, socialni demokrati smo za vedno," je še zaključila.

Golob in Mesec se zaradi obveznosti kongresa nista udeležila

Na kongres so v SD povabili tudi prvaka koalicijskih partneric, predsednika Gibanja Svoboda in premierja Roberta Goloba ter koordinatorja Levice Luko Mesca, a se zaradi obveznosti kongresa nista udeležila. Mesec je sicer zbrane nagovoril v videonagovoru. Kot je dejal, je med strankama nekaj razlik, a so s sodelovanjem v opoziciji in vstopom v vlado pokazali, da so zmožni sodelovanja. Računa, da bodo v naslednjih letih iz Slovenije naredili nekaj drugega, kot je bilo to, kar "smo gledali zadnjih 30 let".

Golob je medtem svojo odsotnost opravičil, je pred kongresom dejala Fajonova. Očitke, da Gibanje Svoboda s svojo zmago razgrajuje SD, tudi s prevzemanjem posameznih kadrov, nazadnje kandidata za mariborskega župana Vojka Flisa, je predsednica SD zavrnila. Kot je dejala, prestopi v politiki niso posebnost, sama pa tudi ne izključuje možnosti, da bi se zgodili prestopi v obratni smeri.

Delegate je danes nagovorila tudi ptujska županja Nuška Gajšek. Spomnila je na napovedi, da prihajajo težki časi, ljudje pa ob tem ne zaupajo politiki, da dela v dobrobit ljudi in da jo vodi širši družbeni interes. "Danes je priložnost, da se pogledamo v ogledalo. Če nam ni všeč, kar vidimo, je čas, da naredimo korak v drugo smer, na pot, po kateri bomo ponosno stopali," je dejala in socialni demokraciji zaželela, da ostane zvesta sebi in svojim ljudem.

Predsednica Socialdemokratske stranke Avstrije Pamela Rendi-Wagner je v videonagovoru poudarila, da je naloga socialnih demokratov, da skušajo najti pravične načine, kako razdeliti breme prihajajočih kriz. "Vi ste razlog, da v Sloveniji odločitve temeljijo na solidarnosti," je dejala in stranki zaželela srečo na prihajajočih predsedniških in lokalnih volitvah.

Bolj pester boj se obeta za mesta dveh podpredsednic in dveh podpredsednikov

"Pokazali smo veliko odgovornosti in modrosti, da kot koalicijska stranka pred težko zimo in politično jesenjo delamo naprej," je prepričana Fajonova. Želi si čim višjo podporo delegatov, saj bo to zanjo "velika popotnica za lažje delo".

Bolj pester boj se obeta za mesta dveh podpredsednic in dveh podpredsednikov, zanje se bodo potegovali poslanka in podpredsednica DZ Meira Hot, pravosodna ministrica in aktualna podpredsednica stranke Dominika Švarc Pipan, generalna sekretarka ženskega foruma Mija Javornik, Zdravka Vasiljević Rudonić, evropski poslanec in aktualni podpredsednik SD Matjaž Nemec, župan Ajdovščine Tadej Beočanin in nekdanji poslanec Franc Trček. S podporo delegatov nameravata kandidirati vodja poslancev SD Jani Prednik ter minister za razvoj in evropsko kohezijsko politiko Aleksander Jevšek. Pri kandidaturi ju mora podpreti najmanj tretjina kandidatov. Medtem je od kandidature za podpredsednika odstopil poslanec Damijan Zrim, njegovo podporo za to mesto uživata Prednik in Jevšek.

Milan Brglez, Dominika Švarc Pipan in Tanja Fajon Foto: STA

Fajonova: Socialni demokrati so pomemben partner v vladi in enakovredni zaveznik

V SD sicer poudarjajo, da se na kongres podajajo kot "pomemben steber nove vlade, v katero smo vstopili, da bi utrdili demokracijo, vladavino prava in človekovih pravic, zavarovali neodvisnost medijev in ponovno obudili socialni dialog". Fajonova je v današnji izjavi še zatrdila, da so Socialni demokrati pomemben partner v vladi in enakovredni zaveznik, na kar lahko vedno opozori tako predsednika vlade kot tudi koalicijske partnerje.

Kongresa se med drugim udeležuje tudi več vidnih predstavnikov stranke, med drugim celotna ministrska ekipa, evropski poslanec Matjaž Nemec, pa tudi nekdanja predsednika stranke Dejan Židan in Igor Lukšič. Zbrane bo v nadaljevanju nagovoril tudi evropski poslanec ter skupni predsedniški kandidat SD in Gibanja Svobode Milan Brglez. Pričakovati je tudi pozdravne nagovore iz tujine.