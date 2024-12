Darilna pogodba in dedovanje – informacije, ki jih morate vedeti

Foto: Sedem d.o.o.

Kaj je darilna pogodba?

Darilna pogodba je pravni dogovor. Z njim se darovalec zaveže, da bo na obdarjenca neodplačno prenesel lastninsko ali drugo pravico, obdarjenec pa to sprejme in se s tem strinja.

Darilna pogodba je lahko sklenjena ustno ali pisno. Pisna oblika je obvezna, kadar darilo ni izročeno takoj ali če gre za nepremičnine. Pri darilni pogodbi za nepremičnine je potrebno tudi zemljiškoknjižno dovolilo, podpis darovalca pa mora biti notarsko overjen. Pomembno je vedeti, da darilna pogodba ne vpliva neposredno na dedovanje, lahko pa ima posledice za nujne dediče, če darila zmanjšujejo njihov nujni delež.

Darilna pogodba in dedovanje

Darilna pogodba in dedovanje sta tesno povezana, zlasti glede vpliva daril na dedne deleže in pravice nujnih dedičev. Če je zapustnik med življenjem z darili zmanjšal premoženje do te mere, da so nujni dediči prikrajšani za svoje deleže, lahko ti zahtevajo vračilo daril v zapuščino.

Pri sklepanju darilnih pogodb je priporočljivo upoštevati pravice nujnih dedičev in se posvetovati s pravnim strokovnjakom. Tako se lahko izognete morebitnim kasnejšim sporom in zahtevkom po vračilu daril. Pravnik na dlani vas bo pri tem opozoril in smiselno predlagal alternative, kot so pogodba o preužitku, pogodba o dosmrtnem preživljanju itd.

Predmet obdavčitve je premoženje, ki ga fizična oseba prejme kot dediščino ali darilo ter se ne šteje za dohodek po zakonu. Predmet obdavčitve so nepremičnine, premičnine, premoženjske ter druge stvarne pravice.

Podedovana ali podarjena premičnina (npr. avto), katere vrednost ne presega pet tisoč evrov, ni predmet obdavčitve. Darilo prav tako ni obdavčeno, če ga prejmejo dediči prvega reda (partnerji, otroci in vnuki), kar pomeni, da so oproščeni plačila davka. Če primer ne spada pod izjeme, je obdarjenec dolžan plačati davek in darilo prijaviti finančnemu uradu. Višina davčne obveznosti je določena z lestvico, ki jo najdemo v osmem členu zakona o davku na dediščine in darila.

Darilna pogodba za nepremičnino

Darilna pogodba za nepremičnino je pravni dokument, s katerim se podari nepremičnina. Sklenjena mora biti v pisni obliki in pogosto vključuje tudi zemljiškoknjižno dovolilo, ki omogoča vpis obdarjenca kot novega lastnika v zemljiško knjigo.

Po sklenitvi darilne pogodbe je treba v 15 dneh vložiti vlogo za odmero davka na dediščine in darila pri pristojnem finančnem uradu. Če gre za darilo v prvem dednem redu (na primer od starša k otroku), je darilo tega davka oproščeno.

Pazljivo, saj takšna darilna pogodba pomembno vpliva na dedovanje, zlasti če posega v nujne deleže dedičev. Pred sklepom pogodbe zato ni odveč poiskati pravno pomoč, da boste brez skrbi in bili prepričani, da je pogodba v skladu z zakonom.

Darilna pogodba za avto

Darilna pogodba za avto je pravni dokument, s katerim darovalec brezplačno prenese lastništvo vozila na obdarjenca. Za veljaven prenos lastništva je potrebna pisna oblika pogodbe, ki vključuje podatke o darovalcu, obdarjencu, vozilu ter izjavo o prenosu lastništva. Poleg tega je treba urediti tudi prepis vozila. Pomembno je, da se pred sklenitvijo darilne pogodbe za avto posvetujete s pravnim strokovnjakom, da zagotovite pravilnost postopka in upoštevate morebitne davčne obveznosti.

