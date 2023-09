Danes so krave kraljice Bohinja. Poteka 65. Kravji bal

Na prireditvi, ki jo že več kot 60 let organizira Turistično društvo Bohinj, še vedno sodelujejo planšarji in majerji, ki z višje ležečih planin privedejo okrašene trope živine in na ramenih prinesejo t. i. basengo, v kateri je vse, kar potrebujejo za izdelavo sira in življenje na planini.

Pred tem je bil kravji bal predvsem praznik za domačine, ki so se skupaj s planšarji in gostinci veselili ob koncu turistične in pašne sezone. S kravjim balom so se poklonili planšarjem, ki so jeseni prignali trope krav z bohinjskih planin nazaj v dolino. Okoli leta 1925 so prireditev združili s sklepom turistične sezone in planšarjem so se pri praznovanju pridružili tudi natakarji bohinjskih hotelov.

Sprva praznična nedelja domačinov je po drugi svetovni vojni prerasla v organizirano atrakcijo bohinjskega turizma.

Na prireditvi izpostavljajo tudi avtohtone zanimivosti Bohinja, in sicer bohinjski sir, koruzo trdinko in kravo ciko. Foto: STA

Pester program in bohinjske dobrote

Dogajanje spremlja zabavno-kulturni program z ansamblom, folkloro, godbo na pihala ter pastirskimi in kmečkimi igrami, prav tako pa tudi ponudba domače hrane in pijače. Kot poudarjajo v Turističnem društvu Bohinj, so na prireditvi na voljo pristne dobrote iz kmečke kuhinje, na sejemskem delu prireditve pa tudi izdelki domače obrti. Na prireditvi izpostavljajo tudi avtohtone zanimivosti Bohinja, in sicer bohinjski sir, koruzo trdinko in kravo ciko.

Prizadevajo si za trajnostno naravnanost prireditve. Zato obiskovalce vabijo, da se do Ukanca peljejo z brezplačnimi avtobusnimi prevozi. Posebej za dogodek so brezplačno na voljo parkirišča v Bohinjski Bistrici ter Ribčevem Lazu. Na voljo so tudi prevozi z vlakom in ladjo.