Znamenitega hotela Zlatorog ob Bohinjskem jezeru ni več

"V dveh tednih smo glavni objet, ki je bil največja sramota, podrli in ločili odpadke, ki se sedaj odvažajo. Hkrati gremo naprej na depandanso in vilo," je pojasnil Jure Repanšek.

"V dveh tednih smo glavni objet, ki je bil največja sramota, podrli in ločili odpadke, ki se sedaj odvažajo. Hkrati gremo naprej na depandanso in vilo," je pojasnil Jure Repanšek. Foto: STA

Kot je povedal Jure Repanšek, direktor družbe Alpinia, ki upravlja z Merlakovimi bohinjskimi hoteli, so se rušenja starih objektov lotili po pridobitvi vseh potrebnih dovoljenj. "V dveh tednih smo glavni objet, ki je bil največja sramota, podrli in ločili odpadke, ki se sedaj odvažajo. Hkrati gremo naprej na depandanso in vilo," je pojasnil.

Prvotni optimistični terminski plan je bil, da investicijo zaključijo v 17 mesecih in da bo nov hotel postavljen še pred koncem leta 2023. Vendar se sedaj, tako kot vsi investitorji, soočajo z visokimi cenami v gradbeništvu. "Z danes na jutri opazujemo, kako se cene spreminjajo za več 10 odstotkov," je ponazoril Repanšek.

Zaradi visokih cen v gradbeništvu bodo projekt razdelili na dve fazi

Zato so projekt razdelili na dve fazi, na rušitvena in gradbena dela, pri čemer bodo gradbince najemali sproti. Od tega, kaj jim bodo narekovale cene v gradbeništvu, bo odvisno, kdaj bo projekt zaključen in ali bo potrebna prilagoditev načrtov ter njihova optimizacija.

Gradbeno dovoljenje je po Repanškovih besedah sicer tik pred izdajo, saj so vsi soglasodajalci podali pozitivna mnenja. Pri je tem bilo potrebnih precej usklajevanj. Vendar so, kot je povedal Repanšek, kot investitorji vedeli, v kakšen prostor so prišli, in so bili pripravljeni poslušati mnenja soglasodajalcev.

Kompromisi so bili potrebni zlasti pri številu kapacitet novega hotela, ki bo tako imel okoli 100 ležišč, in pri višini objektov. Kot je pojasnil Repanšek, so želeli klimate skriti v slemena objektov, vendar bodo primorani izvesti dražjo rešitev z ureditvijo kleti, ki je zaradi poplavno nevarnega območja precej zahtevna.

Poudarek bo na kongresnem in wellness turizmu

Novi hotel bo sestavljen iz šestih manjših objektov. "Ukanc je bil od nekdaj planina in tam so še vedno manjši pastirski stanovi, zato v ta prostor bolj sodi več manjših objektov," je pojasnil Repanšek. Kot je napovedal, bodo dali velik poudarek kongresnemu in wellness turizmu. "To območje je res mirno in želimo, da takšno tudi ostane," je poudaril.

Z načrti in dejanji investitorja so zelo zadovoljni tudi v lokalni skupnosti. "Vesel sem, da se stari hotel ruši, saj je to znak, da bo tu nastal nov hotel," je izpostavil bohinjski župan Jože Sodja. Uresničitev projekta ga ne skrbi. "S strani novih lastnikov nismo bili nikoli izigrani in tudi sedaj ne bomo," je prepričan. Občina pa bo investitorjem šla nasproti z ureditvijo ceste.

Tudi direktor Turizma Bohinj Klemen Langus je navdušen nad uresničevanjem obljub novih lastnikov štirih bohinjskih hotelov. Že ob prvem srečanju z novimi lastniki v letu 2019 je bil optimističen, saj so pokazali pravi odnos do Bohinja, turizem pa si želijo razvijati skupaj z lokalno skupnostjo, tako da uresničujejo njeno vizijo in prisluhnejo njenim potrebam, je dejal.

Povezali so se domačimi delavci in lokalnimi ponudniki

Repanšek je spomnil, da so ju v začetku skupaj z Merlakom opozarjali, naj se bojita Bohinjcev, ki so pogosto skeptični do investitorjev od drugod. "V Bohinj sva prišla res zelo ponižna, pripravljena, da vstopava v zaprto okolje," je dejal Repanšek, zadovoljen, da so Bohinjci spoznali, da jih v Alpinii poslušajo in tudi vključujejo v projekte.

Več kot polovica njihovih zaposlenih je domačinov, uspešno pa so se povezali tudi s ponudniki lokalnih pridelkov in izdelkov, ki jih zlasti tujci zelo cenijo in so zanje pripravljeni odšteti več denarja. Pri prenovljenem Hotelu Bohinj, ki so ga odprli lani poleti, bodo še ta mesec začeli ob nedeljah pripravljati tudi tržnico lokalnih ponudnikov, s čimer krepijo povezovanje turizma in kmetijstva.

Po takojšnji manjši prenovi Aparthotela Triglav, celoviti prenovi Hotela Bohinj in začetih delih na hotelu Zlatorog, Merlaka in Alpinio čaka še ureditev prav tako propadajočega Ski hotela na Voglu, kjer pa ne uspejo najti skupnega jezika z lastniki Žičnic Vogel, ki je potreben za izvedbo del. "Hotel ima velik potencial in če bi lahko delali z roko v roki, bi bilo to dobro za vse," je prepričan Repanšek.