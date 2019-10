CZR Domžale na intervenciji ob prejemu pošiljke z belim prahom #video

Center za zaščito in reševanje Domžale je prikazal, kako poteka posredovanje v primeru pošiljke s sumljivim prahom oziroma sumljivo snovjo, v prvem delu dneva odprtih vrat pa so pozornost namenili predvsem najmlajšim obiskovalcem. Domžalski gasilci so zadnjo pošiljko s sumljivo vsebino obravnavali avgusta, ko jo je prejemnik dostavil na Policijsko postajo Domžale, sicer pa so imeli v zadnjem letu in pol tri takšne primere.

Poštar je tajnici namišljenega gradbenega podjetja prinesel pošiljko, iz katere se je ob odprtju usul bel prah. Kmalu po tem, ko je poklicala center za obveščanje na 112, so na prizorišče prihitela intervencijska vozila in kombi policijske protibombne enote. Čeprav je bil scenarij namišljen in je šlo le za prikaz, je vse potekalo enako kot avgusta na domžalski policijski postaji, kjer so obravnavali primer pošiljke s sumljivo vsebino.

Za prikaz intervencije ob prejemu sumljive pošiljke se niso odločili zaradi nedavnega dogodka.

"Ob taki intervenciji posreduje večje število gasilcev in želeli smo prikazati, da je zaskrbljenost ob takem dogodku odveč. Danes prikazani postopek je edini pravilen. V Domžalah oziroma v okolici Domžal se je to v zadnjem letu in pol zgodilo trikrat in vsakič je intervencija potekala natanko tako, kot smo jo prikazali, le da prava traja skupno štiri ure. Na srečo v nobenem primeru ni šlo za neko nevarno snov, v dveh primerih je šlo za nesrečen slučaj, v enem primeru pa je bila prisotna droga oziroma podobna snov," je pretekle intervencije pojasnil Andrej Jarc, direktor CZR Domžale.

Pred tremi leti se je Občina Domžale odločila, da ustanovi poklicni zavod, torej da poklicna gasilska enota preide iz okvira podjetja Helios. Center požarne varnosti (CPV) znotraj Heliosa je deloval že od leta 1991, leta 2016 pa se je družba odločila, da te dejavnosti tako na široko ne želi več opravljati. "Občina je bila tako nekako prisiljena, da nekaj naredi na tem področju, in ustanovili so javni zavod Center za zaščito in reševanje Domžale, ki zdaj opravlja naloge javne gasilske službe," je pojasnil Jarc.

Letos že tristo intervencij, najzahtevnejše so prometne nesreče

Do današnjega dne so imeli v letošnjem letu 300 intervencij. Največ je prometnih nesreč oziroma tehničnih intervencij, tudi požarov je bilo kar nekaj, med njimi tudi bolj zahtevni. Na vseh intervencijah sodelujejo s trinajstimi društvi prostovoljnih gasilcev v občini.

Največji zalogaj so za gasilce prometne nesreče. "V njih se gasilci običajno srečujejo s huje poškodovanimi osebami, tudi smrtmi, letos je bilo kar nekaj tega in morda so to tisti dogodki, ki pustijo največ posledic pri zaposlenih," je pojasnil Jarc in dodal, da med požari na srečo ni bilo nobenega takšnega z večjim obsegom in jim je uspelo vse zelo hitro pogasiti, da niti ni bilo večje škode.

"Kot direktor si prizadevam, da bi več zaslužili, da smo lahko bolje opremljeni in bolje usposobljeni," pravi direktor CZR Domžale Andrej Jarc. Foto: Metka Prezelj

Vse, kar je mogoče videti in doživeti na dnevu CZR, plod njihovih idej

Najmlajši so se lahko preizkusili na različnih poligonih in v pravih gasilskih nalogah – gašenju pravega ognja, reševanju osebe v zamegljenem prostoru, pri reševanju medvedka iz goreče stavbe, rokovanju s cevjo, spustu po žici in podobnih gasilskih nalogah, za kar so s starši potrpežljivo stali v vrstah tudi pol ure in več, gasilci pa so jim pripravili tudi pijačo, prigrizek in pečen kostanj.

"Dnevi odprtih vrat oziroma dnevi CZR Domžale so potekali tudi v času CPV, še pred ustanovitvijo CZR, in ko sem nastopil mesto direktorja, smo se odločili, da bomo to tradicijo nadaljevali. Vse delavnice, ves marketing, vse ideje pripravimo zaposleni sami in vse, kar je bilo mogoče videti, je plod idej poklicnih gasilcev in vseh zaposlenih v CZR," je dejal Jarc.

Ob vprašanju, ali je osredotočenje na najmlajše posebna taktika za navduševanje nad delom gasilca, je Jarc dejal, da po njegovem mnenju posebna taktika za to ni potrebna, saj veliko majhnih otrok na vprašanje, kaj bi radi bili, ko bodo veliki, odgovori, da bi radi bili gasilci.

"To je cenjen poklic in tudi tisti, ki to delo opravljajo prostovoljno, so visoko cenjeni. Če bi ljudi vprašali, komu v državi najbolj zaupajo, bi odgovorili, da so to gasilci. Ta hvaležnost, ki jo občutiš ob navdušeni množici, je poplačilo za ves trud. Poklicni gasilci prejemamo plače, ker smo tu v službi, a ta dan naredimo za nasmeške otrok, na ta dan je to naše plačilo," z nasmehom pove Jarc.

Foto: CZR Domžale



V četrtek so iz dimnika stanovanjske hiše na Račnem vrhu s pomočjo kolegov PGD Žeje - Sveta Trojica rešili ujeto sovo.



Položili so jo v posebno kletko in jo predali zavetišču za živali, ki jo bo pregledalo in v primeru, da je z njo vse v redu, spustilo nazaj v naravo. Kot drugi gasilci tudi v CZR kdaj pa kdaj posredujejo pri nekoliko bolj nevsakdanjih dogodkih.V četrtek so iz dimnika stanovanjske hiše na Račnem vrhu s pomočjo kolegov PGD Žeje - Sveta Trojica rešili ujeto sovo.Položili so jo v posebno kletko in jo predali zavetišču za živali, ki jo bo pregledalo in v primeru, da je z njo vse v redu, spustilo nazaj v naravo.

44 zaposlenih z veseljem hodi v službo

V izmeni je na lokaciji ves čas prisotnih šest gasilcev. Dva sta ves čas v okoliških podjetjih, en gasilec pa je na avtocestni bazi na Vranskem, kjer skupaj s celjskimi kolegi pokriva trojanske predore.

"Zaposlenih nas je 44 in če jih danes vprašate o tem, bodo vsi povedali, da z veseljem hodijo v službo, da smo dobra ekipa. Danes v službo ljudje hodimo zaradi denarja, nekateri tudi s težavo, mi pa v svojem delu uživamo in današnji dan je rezultat tega, sicer ne bi bilo tako," je dejal Jarc.

"Gasilec mora biti mojster za vse"

"Delavnost, delavnost, delavnost," Jarc odgovori na vprašanje, kakšna je pot do delovnega mesta v CZR. "Če govorimo o mlajših, se lahko vključijo v kakšno prostovoljno gasilsko društvo, sodelujejo pri izobraževanjih, tekmovanjih in intervencijah. Čisto vsak od nas tudi nekaj zna in je specialist na svojem področju. Gasilec mora biti 'mojster za vse', take imamo najraje, če pa je to še pozitivna oseba, je pa kar pravi za nas," pravi Jarc.

"Zaposleni ne čakajo le na intervencije, cel dan pridno delajo"

Množični obisk dneva odprtih vrat Jarcu pomeni tudi to, da delajo dobro na vseh področjih, ne le pri intervencijah.

CZR Domžale so tudi ena od enot, ki opravijo veliko preventivnega dela. V okoliških podjetjih, s katerimi imajo sklenjene pogodbe, opravljajo preventivno dejavnost, požarne straže in servise, Jarc pa je prepričan, da tudi zaradi preventivnih ukrepov večjih dogodkov ni. "Zaposleni ne čakajo le na intervencije, temveč kar cel dan pridno delajo," je dodal Jarc.

Kar zaslužijo s tržno dejavnostjo, vlagajo v opremo in izobraževanja

"Opremljeni in usposobljeni smo vrhunsko, posluh občine je na visokem nivoju in menim, da cenijo naše delo in to pokažejo tudi z odzivom, kadar kaj potrebujemo – to sicer ne pomeni, da bi nam kar ustregli, ko bi se spomnili česa novega, temveč so potrebe naše enote tudi utemeljene v elaboratih in s strokovnimi ocenami," je dejal Jarc.

Vozilo za posredovanje v primeru prometnih nesreč so kupili lani, trenutno pa so v postopku za nakup novega vozila za posredovanje v primeru nesreč z nevarnimi snovmi.

"Na našem območju imamo dve tovarni, v katerih je zelo velika verjetnost, da pride do takega dogodka, zato moramo biti primerno opremljeni," pravi Jarc in pojasni, da takšno vozilo stane med 600 in 700 tisoč evri. Delno se bo vozilo financiralo tudi iz njihove tržne dejavnosti, saj ta denar vlagajo v opremo in izobraževanja.

"Kot direktor si prizadevam, da bi več zaslužili, da smo lahko bolje opremljeni in bolje usposobljeni," je še zaključil Jarc.

