Črni petek: niso vse ponudbe tako "neverjetne", kot se zdijo

Prihaja tako imenovani črni petek, dan, ko trgovci s popusti vabijo potrošnike k nakupom. Čeprav so nekatere ponudbe v okviru razprodaj res ugodne, niso vse tako "neverjetne", kot se zdi na prvi pogled, opozarjajo v Zvezi potrošnikov Slovenije. Potrošnikom svetujejo, da se na razprodaje dobro pripravijo, nasvete potrošnikom so pripravili tudi v mreži EPC.

"Kupujte, kar potrebujete, toliko, kot potrebujete, predvsem pa naj vas ti nakupi ne pahnejo v rdeče številke. Določite si proračun, koliko lahko zapravite, če se impulzivnim nakupom ne morete odpovedati," so v zvezi potrošnikov poudarili v današnjem sporočilu za javnost.

Pred črnim petkom preverite spletne strani

Potrošnikom med drugim svetujejo, da dan pred črnim petkom preverijo spletne strani trgovcev, saj ugodne ponudbe ali kode za popust navadno začnejo veljati takoj po polnoči, da preverijo ponudbo pri drugih trgovcih, da o izdelku poiščejo čim več informacij in da preverijo spletne cene trgovcev - če so te v tem primeru nižje, potrošnikom svetujejo, da trgovca vprašajo za popust.

"Če izdelek ni takšen, kot ste pričakovali, imate pri spletnem nakupu možnost, da izdelek v 14 dneh vrnete trgovcu, on pa vam mora vrniti kupnino. Veliko spletnih trgovcev ima rok za vračilo izdelkov še daljši, vendar preverite, ali to velja tudi na črni petek," so opozorili.

Angleška raziskava: "Neverjetne ponudbe" so cenejše v drugih obdobjih

Na zvezi sicer enoznačnega odgovora na to, ali so ponudbe, ki jih dajejo trgovci, res odlične, nimajo. So pa ob tem izpostavili raziskavo angleških kolegov, ki so z načrtnim spremljanjem cen ugotovili, da je 99,5 odstotka "neverjetnih ponudb" enakih ali celo bolj ugodnih v drugih obdobjih. V raziskavi so preverili več tisoč cen in ugotovili, da potrošniki z nakupom na črni petek skoraj zagotovo ne bodo dosegli najnižje cene v letu.

Na previdnost, ko gre za ponudbe črnega petka ali spletnega ponedeljka, ki sledi kmalu zatem, opozarjajo tudi v Evropskem potrošniškem centru (EPC) Slovenija. Kot navajajo, se nekatere ponudbe morda zdijo ugodne, vendar v resnici ni nujno tako.

EPC svetuje trajnostno nakupovanje

Študije kažejo, da so pričakovanja kupcev glede popustov zelo visoka. Izjave, kot so "samo še pet izdelkov" ali "ta izdelek si ogledujejo tudi druge stranke", ustvarjajo dodaten pritisk na kupce. Če nakup ni nujen, se je zanj bolje odločiti po praznikih, svetujejo v EPC, kjer so pripravili tudi nekaj nasvetov za trajnostno nakupovanje. Med drugim svetujejo, da se ljudje izogibajo impulzivnim nakupom, naredijo ciljni izbor izdelkov, primerjajo cene ...

Spletno nakupovanje je v času epidemije postalo bolj nadzorovano

Ker nakupovanje prek spleta narašča, pandemija covid-19 pa ga je še okrepila, v EU od začetka letošnjega leta pri plačevanju prek spleta veljajo strožja pravila. Kupec mora ponudniku storitev, na primer spletnemu trgovcu, potrditi, da ta nakup res opravlja prav on, kar potrdi z dvema od treh obstoječih načinov za potrditev identitete. Banke so to uredile v svoji spletni ali mobilni banki ali s posebno aplikacijo.