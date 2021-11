Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Črni petek je pred vrati in trgovci že ves mesec na veliko oglašujejo prihajajoče popuste. Vodna postelja za 599 evrov, super kosilnica za 200 evrov in najboljši kavni avtomat na svetu za samo 49 evrov. Preden začnete na vrat na nos kupovati stvari, za katere mislite, da jih nujno potrebujete, preberite naslednje nasvete.

Črni petek je ameriški nakupovalni praznik, ko trgovine ponujajo vrtoglave popuste. Ljudje na ta dan množično derejo v trgovine in so se pripravljeni za določeni izdelek tudi stepsti. V Sloveniji na srečo ne vlada takšna obsedenost, kljub temu pa smo zmeraj veseli dodatnih znižanj. Pa so cene izdelkov na ta dan res tako ugodne?

Raziskava britanske potrošniške organizacije Which ugotavlja, da 60 odstotkov cen, ki jih trgovci ponujajo na ta dan, ni najnižjih v vsem letu. V približno polovici primerov so v okviru decembrskih razprodaj namreč še nižje. Če se že odločate za nakup, se na razprodaje dobro pripravite. Zveza potrošnikov Slovenije kupcem daje spodnje nasvete.

1. Načrtujte

Naredite seznam svojih priljubljenih trgovcev in se prijavite na njihove e-novičke ter jih redno spremljajte na družbenih omrežjih. Na ta način boste točno vedeli, kakšne popuste lahko pričakujete, kot njihov prejemnik novic pa boste deležni še kakšnega dodatnega popusta.

2. Ne čakajte na petek

Če načrtujete zares velik nakup, je dobro, da ga opravite čim prej, preden vam ga pred nosom ukrade kdo drug. Čeprav se vrata klasičnih trgovin odprejo šele ob 9. uri zjutraj, popusti v spletnih trgovinah začnejo veljati že ob polnoči. Zato izkoristite spletne trgovine in izdelek s svojega seznama želja kupite čim prej.

3. Spremljajte ceno izdelka

Naj vas ne zavede višina popusta. Lahko se zgodi, da je enak izdelek v drugi trgovini še bolj znižan, zato ne spremljajte cene izdelka samo v eni trgovini, ampak tudi pri konkurenci. Primerjajte cene in na koncu izberite najugodnejši izdelek.

4. "Rezervirajte" izdelek

Proces nakupovanja boste opravili hitreje in mirneje, če se boste na želeno spletno stran prijavili in izdelke, ki jih želite kupiti, že dan ali dva prej položili v košarico. Na črni petek imajo namreč številne spletne trgovine povečan promet, zaradi česar se nemalokrat pojavijo težave ali pa stran počasi deluje. S prijavo se lahko temu izognete.

5. Informirajte se

O izdelku poiščite čim več informacij. Že res, da je njegova cena zelo nizka, kaj pa kakovost? Preberite ocene izdelkov na spletni strani in pobrskajte po YouTubu, ki je lahko prava zakladnica informacij. Tam lahko vidite realno barvo izdelka, ocenite, kako se obnese med delovanjem, in dobite iskreno mnenje uporabnikov.

6. Gre res za dober posel?

Črni petek je za številne kupce odlična priložnost, da iz skladišča počistijo zaloge izdelkov, ki jih ne prodajajo dobro ali jih potrošniki vračajo zaradi nezadovoljstva. Pri Zvezi potrošnikov Slovenije zato priporočajo, da pri nakupih dražjih izdelkov, predvsem s področja računalništva in tehnologije, bolj zaupate preizkušenim blagovnim znamkam.

7. Poiščite alternative

Veliko lahko prihranite tudi s tem, da ne kupite zadnjega modela televizorja, tablice ali telefona. Kot kažejo testi, ki so jih opravili pri ZPS, stari modeli niso zmeraj slabši od predhodnikov, imajo pa občutno nižjo ceno. Če vam torej to, da imate najnovejšo tehnološko igračko, ne pomeni veliko, se raje odločite za njen starejši model.

8. Preverite spletne cene

Če spadate med tiste, ki raje kot na spletu kupujejo v fizičnih trgovinah, se ne prenaglite. Preden kupite izdelek, s telefonom pobrskajte po internetu in preverite spletne cene. Če najdete nižjo, kot jo ponujajo v trgovini, prodajalca povprašajte za popust.

9. Vrnite izdelek

Če izdelek ni izpolnil vaših pričakovanj, imate pri nakupu prek spleta možnost, da ga v 14 dneh vrnete, trgovec pa vam mora vrniti kupnino. Če ste nakup opravili v fizični trgovini, trgovcu izdelka ni treba vzeti nazaj, čeprav večina trgovin omogoča vračila z možnostjo menjave izdelka ali izdaje vrednostnega bona.

Če torej kupujete neko stvar prvič, se prej pozanimajte, kakšne so možnosti vračila.

10. Ne pozabite na spletni ponedeljek in božične popuste

Če ste zamudili črni petek ali pa je bil vaš izdelek razprodan, ne skrbite. Za črnim petkom pride na vrsto še spletni ponedeljek, zatem pa nastopijo božični popusti, ki so običajno še ugodnejši.

