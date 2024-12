Skrajšan trgovalni teden na newyorških borzah se je ob dobrem vzdušju v prazničnem božično-novoletnem času, ko se tečaji delnic ob skromnejšem trgovanju praviloma občutno zvišajo, končal s petkovo razprodajo delnic. Kljub temu so ključni indeksi teden končali pozitivno.

Potem ko so newyorški borzni indeksi v tednu pred božičem v strahu pred nadaljnjimi ukrepi ameriške centralne banke Federal Reserve beležili enega najslabših tednov letos, se je vzdušje vlagateljev minuli teden popravilo. Trgovalna dinamika je bila sicer bolj umirjena, zavladalo pa je tradicionalno dobro praznično vzdušje, ki pa se je v petek prekinilo.

Kljub petkovemu unovčevanju dobičkov so se trije ključni indeksi na tedenski ravni nekoliko zvišali. Širši indeks Standard & Poor's 500 je pridobil slaba dva odstotka in teden sklenil pri 5970,84 točke, industrijski indeks Dow Jones je pridobil približno pol odstotka in se oblikoval pri 42.992,21 točke, tehnološki indeks Nasdaq Composite pa se je na tedenski ravni zvišal za 1,8 odstotka na 19.722,03 točke.

Petkova razprodaja po ocenah analitikov sicer ni toliko presenetljiva. V času pred in po ameriških volitvah, na katerih je slavil republikanec Donald Trump, so se namreč tečaji delnic precej zviševali. Vlagatelji ob koncu leta že zrejo v januar, ko bo Trump prevzel vodenje ZDA, pred menjavo oblasti in pred objavo novih gospodarskih podatkov pa na trgih ni pričakovati pretresov, delnice naj bi zmerno rasle.

Ministrstvo za delo bo 10. januarja objavilo mesečne podatke o zaposlenosti, ki bodo vlagateljem omogočili vpogled v zdravje in moč ameriškega gospodarstva. Kmalu bo sledila objava poslovnih rezultatov za zadnje letošnje četrtletje, vlagatelji pa po napovedih analitikov pričakujejo lepe dobičke na delnice. Trumpovo ustoličenje na oblasti oziroma ukrepi, ki jih bo uvedel, bi lahko pozitiven trend na trgih medtem obrnili.

Vlagatelji že razmišljajo tudi o naslednjem zasedanju odbora za odprti trg centralne banke Federal Reserve konec januarja. Centralni bankirji naj bi namreč po napovedih potegnili zavoro pri nižanju ključne obrestne mere.

Indeks S&P 500 je letos pridobil že približno 25 odstotkov vrednosti, indeks Nasdaq Composite, ki je decembra prvič presegel 20 tisoč točk, pa se je povečal za več kot 31 odstotkov.