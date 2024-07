NLB bo za delnico Addiko Banke ponudila več

NLB, ki je v prevzemni ponudbi za delnico Addiko Banke ponudila 20 evrov, zmanjšano za morebitna prihodnja izplačila dividend, bo zvišala ponujeno ceno. Ponudila bo 22 evrov, zmanjšano za morebitna prihodnja izplačila dividend, so danes sporočili iz NLB.

Uprava NLB je danes sklenila zvišati ponujeno ceno za delnico z 20 na 22 evrov. "To desetodstotno izboljšanje ponudbene cene delnice pomeni premijo v višini 34,4 odstotka v primerjavi s tehtanim povprečjem borzne cene delnice zadnjih šestih mesecev v višini 16,37 evra na dan 14. maj, torej na zadnji trgovalni dan pred objavo prevzemne ponudbe NLB. To predstavlja premijo v višini 15,8 odstotka v primerjavi z zaključnim tečajem delnice na 14. maj," so navedli.

To predstavlja tudi premijo v višini 45,2 odstotka v primerjavi z zaključnim tečajem delnice v višini 15,15 evra na 22. marec, torej na zadnji zaključni tečaj delnice pred objavo namere delne ponudbe Agri Europe Cyprus. Ta je svojo ponudbo objavila 25. marca, za delnico Addika pa ponuja 16,24 evra z vračunano že izplačano dividendo.

Brodnjak prepričan, da je ponudba NLB v interesu vseh deležnikov družbe Addiko

"V NLB ostajamo prepričani, da bi prevzem družbe Addiko pospešil naše ambicije na področju potrošniškega financiranja, financiranja malih in srednje velikih podjetij ter digitalizacije storitev. Hkrati bi nam omogočil posreden vstop na Hrvaško, največje gospodarstvo v regiji, ter manjkajoči most med slovenskim trgom in strateškimi trgi skupine," je dejal predsednik uprave NLB Blaž Brodnjak.

Po njihovem prepričanju je ponudba NLB v interesu vseh deležnikov družbe Addiko, vključno z delničarji, strankami, vodstvom in zaposlenimi. Dodatek k prevzemni dokumentaciji z vsemi potrebnimi prilogami bodo nemudoma vložili pri avstrijski komisiji za prevzeme, NLB pa ga namerava objaviti skladno z avstrijskim prevzemnim zakonom, so napovedali.

NLB je prevzemno ponudbo objavila 7. junija. Ponudba velja do vključno 16. avgusta. V banki s sedežem na Dunaju želi pridobiti vsaj 75 odstotkov delnic Addiko Banke.