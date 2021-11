Veliki popusti na črni petek v spletni trgovini Tom Tailor

Oglasno sporočilo

Vas mikajo Black Friday popusti, a ne želite brezglavo kupovati stvari, ki jih ne potrebujete, ali pa posegati po izdelkih, ki niso izdelani v skladu z okoljevarstvenimi zapovedmi ter trendi? Potem je ponudba znamke Tom Tailor na črni petek prava izbira za vas, saj so izdelki prijazni do okolja in sledijo načelom trajnostne mode.

Privoščite si novo zimsko jakno, izdelano iz trpežnih in trajnostnih materialov, ki jo boste nosili še vrsto let!

Trajnostna in okolju prijazna oblačila znamke Tom Tailor

Če ne želite več brezglavo kupovati oblačil, ki so izdelana na račun otroškega dela ter gromozanskih izpustov ogljikovega dioksida, vam priporočamo, da si za letošnjo zimsko sezono omislite oblačila znamke Tom Tailor, ki so izdelana okolju prijazno ter z namenom, da zdržijo vrsto let (za razliko od hitre mode).

Tom Tailor spletna trgovina za letošnji črni petek ponuja neverjetne popuste.

Bodi ZA bolj trajnostno modo

Njihov slogan "Bodi ZA" podpira novo dobo modne industrije, ki se zaveda svojega vpliva na okolje ter zagovarja pozitivne spremembe in nove smernice, ki spoštujejo mati naravo. Pri Tom Tailorju se zavedajo odgovornosti do družbe in okolja, zato si prizadevajo preoblikovati svojo ponudbo, ki bo tudi vplivala na modno industrijo. Naj bo naš odtis manjši. Bodimo bolj zavestni pri izbiri modnih kosov, za katere sta značilni trpežnost in trajnost.

Oblačila, izdelana iz bolj trajnostne bombažne alternative

Veliko oblačil iz kolekcije Tom Tailor je izdelanih iz bolj trajnostne bombažne alternative – organskega bombaža. Pri celostni izdelavi se porabi 88 % manj vode in 62 % manj energije v primerjavi z izdelavo kavbojk iz običajnega bombaža. Denim, izdelan iz bombaža, in pridelava bombaža za en par kavbojk namreč zahtevata kar 1.500 litrov vode.

Organski bombaž, izdelan z manj kemikalijami

Tom Tailor se je leta 2016 pridružil neprofitni organizaciji Better Cotton Initiative, ki sodeluje z lokalnimi partnerji in slednje izobražuje o izdelavi bombaža z manj vode in škodljivih kemikalij. Veliko modelov je izdelanih iz ekološke viskoze, pridobljene iz celuloznih vlaken.

Zimske jakne iz recikliranega poliestra

Zimske jakne so izdelane iz recikliranega poliestra, ki se od navadnega razlikuje po tem, da je izdelan iz uporabljenih plastenk in odpadkov. Posledično se pri izdelavi recikliranega poliestra porabi od 30 % do 35 % manj energije kot pri navadnem poliestru, kar pomaga zmanjšati količino odpadkov in onesnaževanje okolja.

Zimske jakne iz recikliranih materialov so okolju prijazne.

Klasični in zimzeleni kosi

Oblačila Tom Tailor so znana po klasičnem in zimzelenem slogu, ki se lahko kombinira na raznovrstne načine, in po tem, da jih vedno spremlja pridih elegance, prefinjenosti ter urejenosti. Oblačila so primerna za vsako priložnost – od konvencionalnih poslovnih dogodkov pa vse do bolj športnih oddihov v naravi.

Njihova ponudba za letošnjo zimo je izredno modna ter sledi najnovejšim trendom, a hkrati ohranja preprostost in eleganco. Tom Tailor spletna trgovina ponuja neponovljive zimske plašče , edinstvene puloverje ter toplo zimsko obutev.

Eleganca na enem mestu – tako za ženske kot moške

Spletna ponudba oblačil in obutve Tom Tailor online je izredno široka, zato lahko udobno nakupujete kar z domačega naslonjača. Dostava za nakupe nad 60 evrov je brezplačna, časovni razpon dostave pa je od dva do sedem delovnih dni od prejetega naročila. Če vam naročen izdelek ne ustreza, ga lahko seveda vrnete v roku 14 dni.

Čevlji

Moda čevljev se razlikuje v vsakem letnem času in ponudba Tom Tailorja vedno vključuje najbolj priljubljene klasične kose, kot so npr. chelsea škornji, gležnjarji in polškornji. Vse leto zagotavljajo sproščen videz in zagotovo niso v modi zgolj en letni čas. Pozimi so bolj priljubljene temnejše barve, poleti pa ženske raje izberejo pastelne ali bež barve.

Tudi moški boste našli izredno kakovostne pare čevljev, ki jih lahko kombinirate tako z zimskimi parkami kot elegantnimi plašči.

Klasični zimski čevlji Tom Tailor pristojijo vsakemu videzu!

Zimske jakne in plašči

Za toplino v mrzlih zimskih dneh lahko izberete eleganten dolg plašč, ki vas cele objame in vedno naredi močan vtis ali pa celo izrazi vaš stil in osebnost. Tom Tailor spletna trgovina ponuja veliko različnih modelov tako za moške kot ženske: damske, športne, usnjene plašče, tople in prijetne ali pa lahke in zračne. Na voljo so v različnih krojih, tkaninah, barvah in dizajnih.

Bolj sproščen videz zagotavljajo parke, ki ustvarijo sproščenost in modnost v kombinaciji z džinsom in modnimi čevlji. Sprva so se parke nosile v olivno zeleni barvi, zdaj pa so na voljo v številnih barvah, kot je na primer sinje modra ali pa opečnata.

Black Friday popusti v Tom Tailor spletni trgovini

Podprite njihovo poslanstvo ter investirajte v zares kakovostne kose oblačil, ki nam bodo služili še vrsto let, ne samo nekaj mesecev. Zdaj imamo popolno priložnost, da to storimo in hkrati prihranimo, zahvaljujoč letošnji akciji na črni petek znamke Tom Tailor, ki je preprosto ne smete zamuditi!

Izkoristite izjemne popuste: 22. 11. 50 % popusta na kavbojke, hlače in krila,

50 % popusta na kavbojke, hlače in krila, 23. 11. 50 % popusta na puloverje,

50 % popusta na puloverje, 24. 11. 50 % popusta na jakne.

Izkoristite prednosti spletnega nakupovanja!

Ste že zasledili YouTube posnetke kaosa v ameriških trgovinah na Black Friday? Seveda pri nas ni tako hudo, a se vseeno zna zgoditi, da zaradi gromozanske gneče preprosto ne boste uživali v nakupovanju. Prav zato vam toplo priporočamo, da izkoristite prednosti spletnega nakupovanja ter se izognete čakanju v vrsti, iskanju želenega izdelka v neredu ter covid-19 tveganjem.

Zagotavljamo vam, da boste z nakupom v spletni strani Tom Tailor prihranili veliko časa in energije, saj so vse številke na enem mestu, izdelek pa najpozneje v sedmih delovnih dneh prejmete na dom, kjer imate vso svobodo (in veliko časa – 14 dni), da izdelek pomerite v udobju svojega doma ter resnično preverite, ali se bo odlično podal k novim čevljem ter ostalim oblačilom.



Zveni kot popolno nakupovanje!

