Cigler Kralj o Golobovi vladi: Pravih problemov sploh ne prepoznajo #video

"Vlada se je boja s podražitvami lotila zelo neresno. Očitno se ne zaveda razsežnosti krize, ki nam grozi to jesen," opozarja prvi poslanec NSi Janez Cigler Kralj. Vlado zato poziva, naj nemudoma pripravi interventni zakon za boj proti grozeči draginji energentov in hrane, boj proti inflaciji ter pomoč gospodarstvu. Državni zbor bi ga moral po njihovem mnenju sprejeti še pred poletnimi počitnicami.

Način, na katerega je aktualna vlada začela reševati draginje hrane in energentov ter boja z inflacijo, je popolnoma neresen, je danes javno povedal Janez Cigler Kralj. Ocenjuje namreč, da sploh ne prepoznavajo pravih problemov in razsežnosti težave pred nami.

"Kriza bo, po našem mnenju in naših izkušnjah drugačna, kot so bile dozdajšnje, saj bo poleg ranljivih skupin, tistih, ki so šibkejši, bolj nemočni, prizadela tudi srednji razred. To pomeni gospodinjstva s člani, ki so zaposleni, ki delajo. Kjer sta oba zaposlena, oba delata," je pojasnil Cigler Kralj.

Nujno je potreben celovit interventni zakon, in to še preden se državni vrh odpravi na poletne počitnice. Brez njih je pred nami težka jesen in zelo dolga zima, opozarjajo v NSi.

"Za zdaj se zdi, da se vlada zgolj parcialno odziva na posamezne težave in na kritične situacije, ko že izbruhnejo. Torej najslabša varianta reakcije. Po našem mnenju gre zgolj za gašenje požarov," je dejal Cigler Kralj.

Inflacija v Sloveniji krepko nad evropskim povprečjem

Prišli smo že do 10-odstotne inflacije. Vlada ima orodja, da se spopade z njo, ampak samo opazovanje gibanj ne bo prineslo rešitev, so jasni v NSi. "Povprečje EU je nekje dobrih 8,6 odstotka, Slovenija pa je z 10,4 odstotka krepko nad povprečjem Evropske unije. In to se je zgodilo, gospe in gospodje, junija letos! Kajti do maja je bila Slovenija v povprečja inflacije v državah EU," je pojasnil vodja poslancev.

Ker se cene dvigujejo, bi bil priliv v proračunsko blagajno tudi z nižjim DDV še vedno v mejah predvidenega. Gre za ukrep, ki se lahko izpelje praktično čez noč, še ocenjuje Cigler Kralj: "In sicer z znižano stopnjo DDV se država na nek način odpove temu večjemu prilivu v proračun in ga investira v to, da vsi skupaj živimo bolj vzdržno in smo tudi bolje pripravljeni na potencialno jesensko krizo."

Čas povolilnih nasmeškov je mimo, zdaj je treba začeti resno delati, Golobovo vlado opozarjajo iz Nove Slovenije.