Petrol, drugi največji ponudnik elektrike in četrti največji ponudnik plina v državi, bo s prvim septembrom podražil elektriko in plin za gospodinjstva. S tem bo sledil tekmecem, ki dodatno prilagajajo cene zaostrenim razmeram na energetskem trgu v luči vojne v Ukrajini in njenih posledic. Pričakovanja za cene v prihodnjem letu so še bistveno višja.

Po novem ceniku, ki bo začel veljati s prvim septembrom, bo cena za kilovatno uro elektrike z vključenim DDV po višji tarifi 0,14146 evra, po nižji tarifi 0,08778 evra, po enotni tarifi pa 0,12804 evra. Cena je enotna za obstoječe in nove odjemalce.

Znesek se bo spremenil za okoli osem evrov na mesec

Po napovedih največjega trgovca z energijo v državi se bo znesek na položnici tako za povprečnega gospodinjskega odjemalca spremenil za nekaj več kot 13 odstotkov, kar je približno osem evrov na mesec.

V Petrolu pojasnjujejo, da je veliko njihovih odjemalcev del kluba zvestobe, tako da si lahko z unovčenjem zlatih točk za obdobje pet mesecev znižajo račun do deset odstotkov. V tem primeru bo znesek položnice višji za sedem odstotkov oziroma okoli štiri evre na mesec.

Pri plinu bo medtem cena z DDV za gospodinjstva in male poslovne odjemalce po novem ceniku s prvim septembrom 0,08779 evra na kilovatno uro, kar pomeni, da bo račun za povprečnega gospodinjskega odjemalca višji za okoli 43 odstotkov, oziroma za nekaj več kot 24 evrov na mesec.

Tudi v tem primeru si lahko uporabniki z unovčenjem zlatih točk račun znižajo za do deset odstotkov. Ob polnem izkoristku popusta bi bil tako račun višji za približno 19 evrov na mesec.

GEN-I cene dviguje s prvim avgustom

Petrol s podražitvijo sledi drugim večjim ponudnikom. GEN-I je konec junija napovedal, da s prvim avgustom uvaja nove višje cene elektrike za gospodinjske odjemalce, po katerih bo račun povprečnega gospodinjskega odjemalca višji za približno 18 odstotkov. Že pred tem so v družbi dvignili tudi cene plina, najprej za nove in potem za obstoječe odjemalce. Računi so se tako zvišali za okoli tretjino.

Nov cenik z višjimi cenami, po izračunih Večera bi bil račun lahko višji za okoli petino oziroma četrtino, je z julijem tudi pri ponudnikih E3 in Elektro energija, močno so že pred tem cene dvignili pri ECE in Energiji plus.

Kot pišejo na Večeru, pa so pri mariborski Energiji plus, ki je z junijem postala del skupine Holding Slovenske elektrarne, ob tem, ko so postali del enega od dveh energetskih stebrov v državi, lahko dvig cen z novim cenikom, ki je začel veljati 22. junija, nekoliko ublažili. Namesto za 12 odstotkov se je pri povprečnem gospodinjskem odjemalcu znesek na položnicah zvišal za nekaj več kot šest odstotkov.

Najcenejša ponudnika sta GEN-I in Petrol

Podatki iz poročila Agencije za energijo o stanju na področju energetike za leto 2021 sicer kažejo, da je imel lani največji tržni delež pri prodaji elektrike končnim odjemalcem GEN-I, in sicer skoraj 21-odstotni delež. Na drugem mestu je Petrol s skoraj 15-odstotnim deležem, zelo blizu Petrolu je ECE, sledita Energija plus in E3. Lani se je tržni delež najbolj zvišal Petrolu in E3, najbolj znižal pa se je ECE in Energiji plus. V začetku tega leta naj bi medtem ob umiku nekaterih manjših ponudnikov s trga največ pridobival GEN-I.

Primerjava cen sicer kaže, da sta tudi po podražitvah najcenejša ponudnika GEN-I in Petrol, nekoliko dražja je Elektro energija, ki je lastniško povezana z GEN-I, precej dražji pa so ECE, E3 in Energija plus.

Pri plinu je bil medtem po tržnem deležu pri prodaji končnim odjemalcem največji ponudnik Geoplin z okoli 43-odstotnim deležem, z okoli 12- oziroma 11-odstotnim deležem sta sledila GEN-I in Energetika Ljubljana, četrti je bil Petrol. Delež se je najbolj zvišal GEN-I in Petrolu, kar je posledica nove ureditve, po kateri so pravice etažnih lastnikov v večstanovanjskih stavbah, ki so bili do tedaj prek upravnikov obravnavani kot poslovni odjemalci, izenačene z gospodinjskimi odjemalci.

Cene elektrike so šestkratnik tistih pred letom dni

Pri plinu so bili cenovno najbolj ugodni ponudniki Petrol, Adriaplin in GEN-I. Po podražitvi bo Petrol nekje v sredini, najdražji od večjih ponudnikov pa so Energetika Ljubljana, Plinarna Maribor in Energija plus.

Ponudniki energije ob podražitvah izpostavljajo trenutne izjemno zaostrene razmere na trgu elektrike in plina. Cene elektrike na borzi so trenutno skoraj šestkratnik tistih pred letom dni, še višje pa je odstopanje pri plinu.

Povpraševanje po elektriki in plinu je veliko

Glede na to, da pozitivnih znakov na trgu trenutno ob nadaljevanju vojne v Ukrajini in ruskih grožnjah s prekinitvijo dobav plina ni videti, povpraševanje po epidemiji pa je izjemno veliko, ponudniki pričakujejo, da bodo cene prihodnje leto narasle na raven trenutno najdražjih ponudnikov.

Tudi zato je vlada napovedala ukrepe za naslovitev draginje na področju elektrike in plina. Za zdaj ni jasno, kako daleč je priprava teh ukrepov, ki so bili napovedani za sredino julija. Vladni predstavniki so omenjali kombinacijo regulacije cen za gospodinjstva in ciljnih pomoči najbolj ogroženim skupinam. Kako točno si bodo breme razdelili država (prek morebitnega znižanja dajatev in pomoči gospodinjstvom), trgovci in energetski sektor, za zdaj ni znano.