Obrambni minister napovedal: Vrača se obvezni vojaški rok #vŽivo

133. dan ruske invazije na Ukrajino. Ruski obveščevalci so prvič od začetka vojne zasegli dve trgovski ladji in ju razglasili za državno lastnino, poroča Reuters. Latvijski obrambni minister Artis Pabriks je zaradi naraščajočih napetosti s sosednjo Rusijo napovedal vrnitev služenja vojaškega roka. "Trenutni latvijski vojaški sistem je dosegel svoje meje. Hkrati nimamo razloga, da bi verjeli, da bo Rusija spremenila svoje obnašanje," je povedal Pabriks.

Pregled pomembnejših dogodkov dneva:



6.48 Obrambni minister Latvije napovedal vrnitev obveznega služenja vojaškega roka

5.49 Ruski obveščevalci prvič od začetka vojne zasegli trgovski ladji

6.48 Obrambni minister Latvije napovedal vrnitev obveznega služenja vojaškega roka

Latvijski obrambni minister Artis Pabriks je v torek zaradi naraščajočih napetosti s sosednjo Rusijo in vojne v Ukrajini napovedal vrnitev obveznega služenja vojaškega roka.

"Trenutni latvijski vojaški sistem je dosegel svoje meje. Hkrati nimamo razloga, da bi verjeli, da bo Rusija spremenila svoje obnašanje," je povedal Pabriks.

Latvija se je po vstopu v Nato odpovedala obveznemu služenju vojaškega roka. Vojsko v Latviji sestavljajo poklicni vojaki in prostovoljci nacionalne garde, ki ob koncih tedna honorarno služijo v pehoti. Država z manj kot dvema milijonoma prebivalcev, ki meji na Belorusijo in Rusijo, ima trenutno le 7.500 aktivnih vojakov in pripadnikov nacionalne garde, ki jih podpira 1.500 Natovih vojakov.

Po Pabriksovih besedah ​​bodo tako ponovno uvedli obvezno služenje vojaškega roka, ki bo veljalo samo za moške

5.49 Ruski obveščevalci prvič od začetka vojne zasegli trgovski ladji

Reuters poroča, da so si ruski pooblaščenci v regiji Doneck na silo prilastili ladji Blue Star I pod zastavo Paname in Smarta Shipping pod zastavo Liberije, tako da so ju razglasili za državno lastnino. To je prvič od začetka vojne, da so bile zasežene trgovske ladje.

Ocenjujejo, da je zaradi invazije Rusije v ukrajinskih pristaniščih obtičalo več kot 80 tujih ladij.