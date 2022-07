Avstrijka žrtvovala življenje, da je pomagala ljudem v Ukrajini #foto

Fotoreporterka Jess Daly je tri tedne preživela v Ukrajini, v bližini mesta Dnipro. "Stacionirana sem bila v več mestih in vaseh. Vseskozi so nas obstreljevali, granate so padale ne glede na to, kaj je bila tarča. Bilo je barbarsko," je čas v Ukrajini opisala Dalyjeva.

Na terenu je spremljala medicinski bataljon, kjer je spoznala bolničarko Natalio. Ta je življenje izgubila v času evakuacije. "Natalia je nudila pomoč mnogim žrtvam vojne in bila del številnih ključnih evakuacij. Bila je čudovita oseba, prostovoljka in bolničarka," je ob novici o njeni smrti Dalyeva zapisala na Twitterju.

I spent time with the wonderful Natalia while embedded with the @HospitallersAto just two weeks ago. Natalia provided life saving aid to many effected by the war in Ukraine and took part in many vital evacuations. She was an incredible person, volunteer and paramedic. 🌹 https://t.co/LNbRckRezQ — Jessica Daly (@jessdalynews) July 4, 2022

Kot je na Twitterju objavil ameriški politični strateg Jason Jay Smart, so se 1. julija v Kijevu poslovili od Avstrijke Natalie Frauscher iz Innsbrucka.

"Zanje je zelo nevarno. Oni so prostovoljci, ki svoje življenje tvegajo za to, da pomagajo ljudem in Ukrajini," je za BBC povedala britanska fotoreporterka.

Cardiff-based photojournalist shared photos taken while covering Russia's #Ukraine invasion. Jess Daly was embedded with the Hospitallers Medical Battalion. Said constant shelling was barbaric. Natalia (right) an ambulance worker Jess knew died last Monday https://t.co/wm8ln3v046 pic.twitter.com/kZlSwgql5u — Glasnost Gone (@GlasnostGone) July 3, 2022

V fotografski objektiv je ujela vsakodnevno življenje bolničarjev, ki nesebično pomagajo ljudem. Na Twitterju Dalyjeva deli svoje zapise o tem, kar je videla in doživela na napadenem območju.

A THREAD: 'It's difficult to put into words the brutality of the war, Russian forces are targeting schools, hospitals and nurseries. There have been situations where we haven't successfully evacuated civilians due to intense shelling. 1) #Donbas #Ukraine pic.twitter.com/Yfun3E7oie — Jessica Daly (@jessdalynews) July 4, 2022

Kot je še povedala za BBC, se na vojno območje namerava vrniti konec novembra.