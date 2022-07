Za isto mizo sredi Kitajske sedita ameriški in ruski diplomat #vŽivo

Pregled pomembnejših dogodkov dneva:



8.07 Britanci: To je Putinova naslednja tarča

7.32 Rusija pripravlja mobilizacijo na Krimu

12.01 Za isto mizo sredi Kitajske sedita ameriški in ruski diplomat

V Pekingu poteka 10. forum o svetovnem miru in na dogodku sta se po dolgem času iz oči v oči srečala visoka predstavnika ZDA in Rusije, poroča CNN. Ameriški ambasador na Kitajskem Nicholas Burns je skupaj z ruskim kolegom Andreyem Denisovom izmenjal mnenja o dogajanju v Ukrajini.

"Rusija je s tem, ko je neizzvana prestopila mejo z oboroženimi silami in napadla Ukrajino, neposredno kršila listine Združenih narodov. Katere podpisnica je tudi Ruska federacija," je debato odprl Američan.

Rus mu ni ostal dolžan. "Popolnoma nasprotujem vsemu, kar je dejal ameriški kolega in za vsak njegov izrečen stavek imam protiargumente," je dejal Denisov. In takoj spet postal diplomatski: "Želim pa ameriškemu kolegu voščiti vse najboljše od državnem prazniku 4. julij."

In to je bilo vse od prijaznih besed, ki sta si jih izmenjala ambasadorja. Denisov je nadaljeval z obtoževanjem zavezništva NATO, češ da je odgovorno za "rusko specialno operacijo" v Ukrajini. "Rusija je morala odgovoriti na širitev zavezništva," je ruski pogled na dogajanje pojasnjeval Denisov. Po njegovih besedah se je svetovni red tudi zrušil zaradi "namerne sabotaže Združenih narodov."

Vendar se Burns ni pustil zmesti. "Glavni in edini krivec za vojno v Ukrajini je Rusija. NATO je obrambno zavezništvo. NATO je do sedaj v zgodovini proti Rusiji vedno deloval v rokavicah," je dejal Burns.

Debata obeh veleposlanikov je imela tudi simbolno vrednost, saj je šlo za prvi javni dogodek, na katerem so bile izrečene kritike na rusko invazijo Ukrajine. Kitajska je uradno nevtralna in ne podpira nobene strani. Kot pa so opazili tuji analitiki, so kitajski cenzorji v domače vendarle spustili "omiljeno" verzijo pogovora med Denisovom in Burnsom.

8.42 Ukrajina: Toliko ruskih vojakov je že umrlo

Ukrajinsko obrambno ministrstvo je objavilo pregled žrtev in škode na ruski strani od začetka invazije.

8.07 Britanci: To je Putinova naslednja tarča

Britansko obrambno ministrstvo je v današnjem poročilu razkrilo, da je najverjetnejša naslednja tarča ruske vojske po osvojitvi Lisičanska regija Doneck. "Dozdajšnji boj za Donbas je bil izčrpavajoč in verjetno bo tako ostalo še nekaj tednov," so zapisali Britanci. Spomnimo, regijo Donbas sestavljata Doneck in Lugansk. Zadnji je s padcem mesta Lisičansk v celoti pod nadzorom Rusov in proruskih separatistov, medtem ko mnogo mest v Donecku še vedno nadzoruje ukrajinska vojska.

7.32 Rusija pripravlja mobilizacijo na Krimu

Ruska vojska naj bi se pripravljala na mobilizacijo prebivalstva okupiranega Krima, poroča Kyiv Independent. Med vpoklicanimi bodo tudi Ukrajinci, ki bi se tako morali boriti proti svojim sonarodnjakom.