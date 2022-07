Lapsus za lapsusom: Kaj Golob sploh ve o mednarodni politiki? #video

Ali novi predsednik vlade dobro pozna politične razmere v naši soseščini? Tako se sprašujejo nekateri politični analitiki po odgovorih Roberta Goloba, ki jih je za BBC dal ob robu vrha v Madridu. Dejal je namreč: "Večina prebivalcev na Zahodnem Balkanu, še posebej Slovani, je trenutno na strani Rusije. To moramo upoštevati. Če bomo to dejstvo ignorirali, težave ne bomo rešili."

V torek, pred odhodom srečanje vrha zveze NATO v Madridu, predsednik vlade Robert Golob opomni: "Svet se spreminja in Evropa je vojni. Mi si lahko zatiskamo oči, ker okoli nas pojejo ptički, ampak to ne pomeni, da se nismo dolžni pripraviti na morebitne drugačne spremembe," je v torek dejal Golob.

V Madridu je že po obrazih voditeljev držav jasno videti, da so razmere resne in nevarnost širitve spopadov ni neverjetna. Morda ravno zato novinar BBC ob zaključku vrha pred kamero zvleče Goloba. Prihajate iz soseske, ki velja za precej nestabilno. Ste zaskrbljeni nad stanjem na Zahodnem Balkanu, povpraša premierja.

"Drži. Prebivalstvo, predvsem slovanski narodi, ki naseljujejo Zahodni Balkan, je trenutno večinsko na strani Rusije. To moramo vzeti v račun, saj težave ne bo odpravilo, če se samo ne zmenimo zanjo. Zato je debata o tem izjemno pomembna," je novinarju BBC pojasnil Golob.

"To je bil lapsus"

Dolgoletni zunanji minister, Dimitrij Rupel, ki je bil v svoji karieri tudi posebni odposlanec za zunanje zadeve in svetovalec v kabinetu predsednika vlade, je nad lahkostjo, s katero Golob prikazuje prorusko naravnanost na Balkanu, zaskrbljen. "To je bil lapsus, seveda, ne. To v zvezi s Slovani je bil lapsus. Jaz si želim, da ga ne bi bilo. Dejstvo je, da so seveda zveze med Rusi in Srbi bile. Danes jaz nisem prepričan, da so Srbi stoprocentno na strani Rusije v tem konfliktu. Jaz mislim, da so celo Srbi skoraj bolj na strani Ukrajine," je poudaril Rupel.

Razumem, da je na najvišjem političnem področju novinec, vendar bi se moral bolje pripraviti. Vendarle predstavlja celotno državo, opomni Rupel.

"Gospod Golob ima gotovo pravico biti vesel glede uspeha na volitvah, je pa marsikdaj v svojih izjavah nekoliko hiter. In hitrost, vsaj v diplomaciji, ni dobra. Si je bolje vzeti kakšen trenutek za premislek," Golobu svetuje Rupel.

Spor s Kučanom?

Po prevzemu mesta premierja in predsednice Državnega zbora gre Gibanje Svoboda zdaj v boj še za predsednika države. A tu ga je dosedanji podpornik, Milan Kučan, opomnil, da ima sistemski pomislek o enostrankarskem prevzemu treh ključnih položajev v državi. "To je z vidika načela delitve oblasti vprašljivo. To bi bila moja zavora, če bi se moral opredeliti do kandidature Marte Kos," je poudaril Kučan. Golob mu ni ostal dolžan.

"Se mi zdi, da so ti pomisleki o tem, kaj je prav in kaj ne, izviti iz trte. Škoda, da jih je izrekel predsednik, bivši predsednik države, ki je bil ravno tako predsednik zveze komunistov, preden je kandidiral. Meni je to škoda. Ker imam spoštovanje do gospoda Kučana, ampak mogoče pa včasih tudi on ustreli kakega kozla," je Kučanove besede komentiral Golob.

Očitno dejstvo, da iz levega bazena prihaja več kandidatov, že povzroča razdor tudi med njimi. Sploh pa v Gibanju Svoboda niso pripravljeni na zapletene naloge, ki so pred nami, ocenjuje Rupel.

"Jaz imam vtis, kot da so mnogi člani vlade ali pa tisti, ki so na pomembnih položajih, tam bolj ali manj po naključju. Ali pa zaradi tega, ker so prijatelji od nekoga," meni Rupel.

Ali pa so politično pokleknili pred Golobom in mu omogočili popoln prevzem oblasti.