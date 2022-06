Golob razkril račune za Bruselj: z njim je potovala tudi hčerka

"Funkcija predsednika vlade zahteva precejšnja prilagajanja zasebnega in službenega življenja. Zaradi številnih poti v tujino bo predsednik vlade občasno na pot vzel tudi družinske člane," so na razkritje Siol.net preteklo nedeljo, da je Robert Golob na službeno pot v Bruselj vzel tudi otroka, odgovorili iz urada vlade za komuniciranje.

"Vsi stroški, od nastanitve do letalskih vozovnic, se vodijo ločeno in jih predsednik vlade poravnava sam," so na vprašanje, kdo je plačal pot in namestitev otrok, odgovorili iz Ukoma. Pojasnili so tudi, da "sta predsednika vlade spremljala mlajši sin in polnoletna hči, ki pa nista bila del uradnega programa. Kot že navedeno, je stroške za njiju poravnal predsednik sam."

Na spletnih straneh vlade je Ukom tudi objavil računa, ki naj bi dokazovala, da je predsednik vlade sam plačal za letalski vozovnici in hotel. "Predsednik je letalske vozovnice plačal z nakazilom na navedeni račun, hotelske stroške pa je poravnal s svojo plačilno kartico na recepciji hotela," so pojasnili iz Ukoma. Golob je tako za pot svojih otrok v Bruselj plačal 1.690 evrov, za tri prenočitve v hotelu Amigo v prestolnici evropske birokracije pa 1.643 evrov.

Foto: UKOM Foto: UKOM