Ukrepi vlade zaradi drage hrane: Tako se bodo delili milijoni davkoplačevalcev #video

"Pristojno ministrstvo za hrano je pripravilo košarico 15 izdelkov. Prek nje bomo ves čas nadzirali spremembe cen izdelkov. Ne gre za reguliranje, cen ne bo določala vlada, temveč trgovci. Vlada bo poskrbela, da bodo cene primerljive in javno znane. To pomeni, da se bo lahko vsak kupec sam aktiviral in preveril, pri katerem trgovcu se mu splača kupovati," je napovedal predsednik vlade Robert Golob.

"Na seji vlade smo obravnavali informacije in usmeritve, kako se spopasti s prehransko draginjo. Žal je položaj v svetu vsak dan slabši in to se ne pozna samo na cenah hrane, temveč tudi na njeni razpoložljivosti," je danes dejal predsednik vlade Robert Golob. "Poenostavljeno, imamo dva tipa usmeritev. Na eni strani smo se pogovarjali, kako pomagati slovenskim kmetom glede naraščajočih stroškov. Od gnojil do goriv. S ciljem, da se višji stroški za kmete ne bodo poznali pri cenah hrane. Na drugi strani smo se pogovarjali, kako bomo vzpostavili učinkovit sistem nadzora maloprodajnih cen," je nadaljeval Golob.

Pomoč kmetom

Slovenskim kmetom bo vlada namenila malo več kot 22 milijonov evrov pomoči za različne namene. "Od subvencij za gorivo, repromateriala in gnojila. Sprejeli smo tudi usmeritev, da vlada prek zavoda za blagovne rezerve odkupi vso pšenico, pridelano v Sloveniji," je dejal Golob.

Po njegovih besedah želijo z zadnjim ukrepom vso pšenico, pridelano v Sloveniji, zadržati v državi. "Tako bomo storili dvoje. Kmetom bomo dali enega kupca z jasno in stabilno ceno. Jaz verjamem, da bo zato cena nekoliko nižja. Poskrbeli bomo tudi, da bo Slovenija v jesen vstopila z večjimi blagovnimi rezervami, kot običajno," je dejal Golob.

Zgledi iz tujine

"Nekatere države, izpostavil bom le Švico, so že začele s takimi ukrepi in mi jim samo sledimo. Raje kupimo vso pšenico sedaj neposredno od kmeta, kot da jeseni po višji ceni kupujemo od trgovcev. Ta del se bo realiziral v prihodnjih tednih," je obljubil Golob.

Drugi del ukrepov se tiče neposredno cen hrane za slovenskega potrošnika. "Na tem delu je pristojno ministrstvo za hrano pripravilo košarico 15 izdelkov. Prek nje bomo ves čas nadzirali spremembe cen izdelkov. Ne gre za reguliranje, cen ne bo določala vlada, temveč trgovci. Vlada bo poskrbela, da bodo te cene primerljive in tudi da bodo javno znane. To pomeni, da se bo lahko vsak kupec sam aktiviral in preveril, pri katerem trgovcu se mu splača kupovati. Ob tem bomo spremljali tudi kakovost izdelkov in primerjali cene teh izdelkov s cenami v drugih državah. In sicer na Madžarskem, Hrvaškem, v Italiji in Avstriji. Cilj bo osveščanje slovenskih potrošnikov, kakšna je realna tržna cena. Ta del ukrepov nagovarja ljudi k temu, da so aktivni," je še poudaril Golob.

Tako se bodo delili milijoni

"5,2 milijona evrov bomo namenili sektorju mleka, pomoč bo izplačana do septembra. Do te pomoči bo upravičenih okoli štiri tisoč kmetijskih gospodarstev. Za pomoč kmetom pri nakupu goriva bomo namenili 2,2 milijona evrov, pomoč bo izplačana do jesenske setve. 15 milijonov evrov bomo namenili za repromaterial, predvsem za gnojila," je pojasnila ministrica za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano Irena Šinko. Po njenih besedah bo vlada prihodnji teden pozvala kmete za začetek pogovorov o odkupu pšenice.

"Zniževanje DDV ni primeren ukrep, ker se to lahko prelije v marže," je na vprašanje o drugih ukrepih odgovorila ministrica in izpostavila, da pričakuje razumevanje kmetov glede cen odkupa pšenice. "Kmetje so ponudili tono pšenice za 400 evrov. Glede na to, da država pomaga kmetom z 22 milijoni evrov, pričakujem, da se bomo tudi pri nakupu pšenice pogajali glede cene odkupa," je povedala Šinkova.