Cerar v Helsinkih tudi s hrvaškim kolegom Grlićem Radmanom

Cerar je pred pogovorom s hrvaškim ministrom za RTV Slovenija dejal, da bo to zgolj kratek, neuraden pogovor in da se bosta pogovarjala predvsem o prioritetah predsedovanja Evropski uniji. Dodal je, da bosta zagotovo govorila o širitveni politiki EU na Zahodni Balkan, saj si tako Slovenija kot Hrvaška tam želita stabilnosti in gospodarskega razvoja.

"Spoštovanje vladavine prava je pogoj za ponovno vzpostavitev zaupanja med državama"

Povedal je, da bo izrazito poudaril, da si želi spoštovanja skupnih dogovorov in vladavine prava, a rekel, da s hrvaškim kolegom ne bosta odpirala tem, kot je arbitražni sporazum.

"Dejstvo pa je, da pričakujem, in to bom tudi povedal, da bo Hrvaška začela ravnati v evropskem duhu in spoštovala dosledno vladavino prava, se pravi odločbe mednarodnih sodišč, pa tudi seveda dogovore, sporazume, ki zavezujejo in smo jih sklenili," je še dejal minister. Dodal je, da je to pogoj za ponovno vzpostavitev porušenega zaupanja med državama.

Ministri za zunanje zadeve so sicer prvi dan srečanja v Helsinkih skupaj z ministri za obrambo razpravljali o hibridnih grožnjah ter pri tem izpostavili pomen izmenjave informacij med državami članicami EU. Foto: Reuters

Nadaljevanje širitvenega procesa EU je ključnega pomena

Z zunanjega ministrstva so po srečanju sporočili, da je za Slovenijo in Hrvaško ključnega pomena nadaljevanje širitvenega procesa EU na Zahodni Balkan.

Cerar je izpostavil, da Slovenija je in bo ostala glasna v pozivih, da je širitev treba nadaljevati. Po njegovem je tako za države kandidatke kot za države članice pomembno, da spoštujejo temeljno načelo, na katerem je zrasla Evropska unija, vladavino prava. Poudaril je tudi, da "sodelovanje v evropskem duhu, tudi med našima državama, pomeni spoštovanje evropskih vrednot in dogovorov, ki sta jih državi sprejeli."

Prvi dan srečanja ministri razpravljali o hibridnih grožnjah

Ministri za zunanje zadeve so sicer prvi dan srečanja v Helsinkih skupaj z ministri za obrambo razpravljali o hibridnih grožnjah ter pri tem izpostavili pomen izmenjave informacij med državami članicami EU.

Minister Miro Cerar, češki zunanji minister Tomáš Petříček in nemški zunanji minister Heiko Maas na srečanju v Helsinkih. Foto: Reuters

V razpravi o Bližnjem vzhodu so večino pozornosti posvetili Iranu in položaju v Hormuški ožini. Poudarili so, da mora EU še naprej delovati v smeri umirjanja razmer v regiji in zagotavljanja proste plovbe skozi Hormuško ožino. Izpostavili so tudi pomen ohranitve jedrskega dogovora z Iranom.

V petek, ko se bodo ministrom držav EU pridružili zunanji ministri držav Zahodnega Balkana, bo razprava tekla o regionalnem sodelovanju na Zahodnem Balkanu, so še sporočili z MZZ.