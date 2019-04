Cerar s slovensko veleposlanico v Zagrebu, afera o prisluhih tudi v parlamentu

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Zunanji minister se bo v luči afere o prisluhih v arbitražnem postopku in domnevnim poskusom vplivanja hrvaške vlade na POP TV sestal s slovensko veleposlanico v Zagrebu. Foto: STA

Afera o prisluhih v arbitražnem postopku ter domnevni poskus vplivanja hrvaške vlade na poročanje POP TV bo tudi danes v središču pozornosti slovenske politike. O prisluhih bo razpravljala parlamentarna komisija za nadzor obveščevalnih in varnostnih služb, po pričakovanjih pa bodo to temo odprli tudi na seji parlamentarnega odbora za zunanjo politiko v okviru poslanskih vprašanj.

Slovenija se je v torek odzvala na razkritje, da je hrvaška vlada preko posredovanja prvega moža avstrijske medijske hiše Styria na Hrvaškem, Ivana Tolja, poskušala vplivati na POP TV in preprečiti objavo podatka, da naj bi slovenskemu sodniku Jerneju Sekolcu in agentki Simoni Drenik med arbitražnim postopkom o meji leta 2015 prisluškovala hrvaška obveščevalna služba SOA.

Svet za nacionalno varnost obsodil poskuse vplivanja na svobodo delovanja medijev

Po omenjenem razkritju se je v torek sešel svet za nacionalno varnost in obsodil kakršnekoli poskuse vplivanja na svobodo delovanja slovenskih medijev. Izrazil je pričakovanje, da se Hrvaška v prihodnje vzdrži dejanj, ki so v nasprotju z evropskimi vrednotami, vladavino prava ter varstvom človekovih pravic in svoboščin.

Uradni Zagreb medtem zanika poskus vplivanja ter vpletenost SOA v prisluhe. Zunanji minister Miro Cerar se bo danes srečal in pogovarjal s slovensko veleposlanico v Zagrebu Smiljano Knez, ki jo je zunanje ministrstvo poklicalo na posvete v Slovenijo.