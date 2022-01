Cerar o intervjuju z Janšo: Izjava o Tajvanu ni problematična #video

Na vprašanje, ali je premier Janša v intervjuju za indijsko televizijo škodoval interesom Slovenije, Cerar odgovarja: "Politika ene Kitajske pomeni, da se pod imenom Kitajska pojavlja ena, zgolj suverena država, in s to državo imajo druge države diplomatske odnose. To je uradno stališče Pekinga in tudi uradno stališče večine držav na svetu, od Amerike do članic Evropske unije, vključno s Slovenijo. Glede izjave predsednika vlade v intervjuju za indijsko televizijo pa mislim, da ta njegova izjava v ničemer ne odstopa od te deklarirane politike Slovenije, politike ene Kitajske. Res je, da obstaja poleg Ljudske republike Kitajske še ena entiteta, mi jo imenujemo Tajvan, sama se včasih imenuje Republika Kitajska. Vendarle to entiteto kot državo priznava le nekaj držav na svetu in Slovenije ni med njimi. Mi imamo diplomatske odnose z Republiko Kitajsko, res pa je, da ima ta entiteta Tajvan odnose z vrsto držav po svetu, z večino članic Evropske unije. Mi smo izjema, ki tega predstavništva poleg še petih oziroma šestih držav nima."

Ob tem se Cerar čudi hrupu okoli tega. "Nismo napovedali nič novega, ker predstavništev Tajvana ni samo v Evropski uniji, ampak so po vsem svetu, in tukaj kakšnega odstopanja ni. Res pa je, da Kitajski ni vseeno, če se število predstavništev Tajvana po svetu povečuje. Zadnja je bila recimo Litva, ki je še deležna določene hude jeze Pekinga."

Med drugim je Cerar omenil, da je včeraj Evropski parlament sprejel deklaracijo o človekovih pravicah v Hongkongu oziroma na Kitajskem: "Evropski parlament se je postavil v bran človekovim pravicam v celi Kitajski, postavil se je v bran oziroma podprl Litvo, ki je, kot sem prej omenil, deležna pritiskov Kitajske, in tudi pozval članice Evropske unije, da delujejo v podporo tajvanski demokraciji, in v tem kontekstu se mi ta izjava našega predsednika vlade ne zdi nič posebnega."

OZP prihodnji petek o Janševih izjavah o Tajvanu

Zunanjepolitični odbor državnega zbora bo prihodnji petek na zahtevo koalicije KUL na nujni seji razpravljal o domnevnem dogovoru med Slovenijo in Hrvaško glede ribolova v Piranskem zalivu in nameri za vzpostavitev slovenskega predstavništva na Tajvanu in tajvanskega v Sloveniji, kar je razkril premier Janša.

Seja se bo, glede na predlog, lahko odvila tudi za zaprtimi vrati, o čemer pa se bodo člani odbora še odločili.

Predlagatelji sklica seje na to temo menijo, da so Janševe izjave v neskladju z dolgoročno strategijo slovenske zunanje politike in da bi lahko imele dolgoročne posledice na odnose z azijskimi državami. Opozorili so tudi na vlogo državnega zbora pri zunanjepolitičnih usmeritvah Slovenije.

Slovensko-kitajski poslovni svet: Več podjetij ob Janševih izjavah glede Tajvana že občutilo posledice

V luči izjav premierja Janše glede Tajvana v nedavnem pogovoru za indijsko televizijo Doordarshan so slovenska podjetja, ki delujejo na kitajskem trgu, že prejela odzive partnerjev iz azijske velesile, so za STA navedli v Slovensko-kitajskem poslovnem svetu. Prihaja na primer do preklicev pogodb in tudi do izstopov iz dogovorjenih naložb.

Po pojasnilih sveta, ki deluje pri Gospodarski zbornici Slovenije, vodi pa ga Žiga Vavpotič, so nekatera podjetja prejela preklice pogodb o nakupu, nekatera sporočila o ukinitvi fizične ali spletne prodaje izdelkov, pri nekaterih pa so kitajski partnerji izstopili iz že dogovorjenih poslovnih naložb.

Spet druga podjetja so spremljala izkušnje Litve, kjer se je zaradi spora s Kitajsko močno zaostril carinski postopek z največjim azijskim gospodarstvom, in poskušajo preusmeriti svoje delovanje prek drugih držav Evropske unije.

"Pri mednarodnem sodelovanju gre v največji meri za stabilnost poslovnega okolja, in takoj, ko se ta zamaje, gospodarstvo občuti posledice," so jasni v Slovensko-kitajskem poslovnem svetu.

Počivalšek o Janševih izjavah glede Tajvana: Osebna stališča morajo upoštevati gospodarsko realnost

Na nedavne izjave premierja Janše glede Tajvana se je danes odzval gospodarski minister in podpredsednik vlade Zdravko Počivalšek. Kitajska je eden največjih slovenskih gospodarskih partnerjev zunaj Evropske unije, je zapisal na Facebooku in dodal, da morajo "osebna stališča, tudi če so dana z najboljšimi nameni, upoštevati gospodarsko realnost".

"Slovenija je močna, samo kolikor je gospodarsko uspešna. Kljub pandemiji smo okrepili gospodarstvo, še posebej izvoz, kar kaže na naš pravilni pristop. Kitajska je eden največjih slovenskih gospodarskih partnerjev izven Evropske unije. Kot sva ugotovila s predsednikom Ši Džinpingom na srečanju Pobude 17+1, se to sodelovanje še krepi," je Počivalšek navedel v kratkem zapisu na omenjenem družbenem omrežju.

Jelinčič glede Tajvana: Mislim, da je Janša storil veliko napako

Predsednik SNS Zmago Jelinčič je danes ostro obsodil izjave premierja Janše glede Tajvana in Kitajske ter jih označil za napako. Poudaril je, da je Kitajska glavni akter v mednarodni skupnosti, za Slovenijo pa tudi pomemben gospodarski partner.

"Mislim, da je gospod Janša naredil veliko napako s tem, da je Tajvan razglasil kot glavno izhodišče za gospodarske posle," je na novinarsko vprašanje odgovoril Jelinčič.

Opozoril je na pomen Kitajske kot ključnega akterja v mednarodni skupnosti, "še posebej zdaj, ko se povezuje z Rusijo, Indijo ter celotno azijsko regijo z namenom postati nekakšen nasprotni pol ZDA".