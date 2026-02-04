Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Celjski redarji nad lastnike psov

S preprostim dejanjem, kot je pobiranje pasjih iztrebkov, lahko vsak lastnik psa pripomore k čistejšemu okolju in boljši kakovosti življenja za vse.

S preprostim dejanjem, kot je pobiranje pasjih iztrebkov, lahko vsak lastnik psa pripomore k čistejšemu okolju in boljši kakovosti življenja za vse.

Foto: Shutterstock

Na Mestni občini Celje opažajo, da lastniki psov pogosto ne pobirajo iztrebkov svojih ljubljenčkov, čeprav so to dolžni storiti. "Pasji iztrebki na ulicah, igriščih, parkih in drugih javnih površinah niso le neprijetni na pogled, temveč predstavljajo tveganje za zdravje ljudi, živali in okolje," so sporočili z občine in napovedali, da bo občinsko redarstvo v prihodnjih tednih izvajalo usmerjene nadzore.

Pasji iztrebki lahko vsebujejo bakterije, parazite in viruse, ki predstavljajo tveganje za zdravje, saj se nekatere bolezni lahko prenesejo tudi na človeka. Posebej previdni morajo biti otroci in ljudje z oslabljenim imunskim sistemom, saj do okužbe lahko pride prek kontaminirane zemlje, čevljev ali vode, so opozorili na celjski občini.

Poleg zdravstvenega tveganja iztrebki onesnažujejo tudi okolje, saj ob razkroju sproščajo škodljive snovi in ostanke antiparazitikov, ki vplivajo na kakovost zemlje in podtalnice. Zato apelirajo na lastnike psov, da dosledno izpolnjujejo svojo obveznost. 

Ne spadajo med biološke odpadke

Čeprav nekateri menijo, da pasji iztrebki spadajo med biološke odpadke, to ne drži – odložiti jih je treba v koš za mešane komunalne odpadke. Pobiranje pasjih iztrebkov tudi ni zgolj stvar osebne higiene, ampak za lastnike psov tudi obveza.

Pasji park v Ljubljani | Foto: Ana Kovač Pasji park v Ljubljani Foto: Ana Kovač Občine namreč določajo kazni za lastnike, ki iztrebkov ne pobirajo. Ravnanje lastnikov in skrbnikov psov je v Mestni občini Celje urejeno z Odlokom o urejanju, vzdrževanju in varstvu javnih in drugih zelenih površin. V 15. in 16. členu odloka je določeno, da morajo lastniki ali vodniki psov takoj odstraniti pasje iztrebke, če ti onesnažijo zelene površine.

Če lastnik ali vodnik psa ne odstrani iztrebkov, je lahko kaznovan z 80 evri globe. Če lastnik ali vodnik psa nima ustrezne vrečke ali posode za odstranjevanje iztrebkov, globa znaša 40 evrov.

Občinsko redarstvo bo v prihodnjih tednih izvajalo usmerjene nadzore, namenjene predvsem ozaveščanju občanov o tej problematiki. 

francoski buldog, pes | Foto: Shutterstock Foto: Shutterstock

pes, ljubljenček
