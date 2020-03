Čehi pomagali Sloveniji: prispela je pošiljka zaščitne opreme

Na Letališče Jožeta Pučnika je danes iz Češke prispela pošiljka zaščitne opreme za urgentne potrebe, ki jo je prevzel Zavod za blagovne rezerve. Gre za 25.200 kirurških mask N95, 500 tisoč drugih kirurških mask in pet tisoč kosov zaščitnih kombinezonov, so za STA sporočili iz Uprave RS za zaščito in reševanje.

Dobra novica: V skladišče Civilne zaščite prispela 🇨🇿 pomoč. Dobili smo 500.000 kirurških mask, 25.200 mask N95 in 5.000 zaščitnih kombinezonov. Smo že začeli z razdeljevanjem na najurgentnejše točke (zdravstvo in DSOji). 🙏🏻 pic.twitter.com/c9mjNCWuaL — Matej Tonin (@MatejTonin) March 25, 2020

Vsa zaščitna oprema je bila prepeljana v Državni logistični center Roje, dokler ne bo znan razdelilnik. Nato jih bodo začeli razdeljevati upravičencem, so navedli. Ob pristanku letala je bil na navzoč minister za infrastrukturo Jernej Vrtovec, ki je tvitnil, da so let iz čeških Pardubic urgentno organizirali čez noč.

Čez noč smo urgentno organizirali let iz Pardubic (Češka). Nujno potrebna zaščitna oprema je sedaj že na letališču Jožeta Pučnika in gre na teren. Zmoremo 💪 Hvala vsem! @mzi_rs #COVID19 pic.twitter.com/4wgyNc3pou — Jernej Vrtovec (@JernejVrtovec) March 25, 2020

"S to in drugimi pošiljkami, ki jih Slovenija pričakuje v teh dneh, se bodo materialne razmere v slovenskih bolnišnicah pomembno izboljšale, kar pomeni tudi boljše in varnejše delo za zdravnike in drugo zdravstveno osebje," pa je na družbenem omrežju Facebook zapisalo ministrstvo.

Premier Janez Janša se je na omrežju Twitter Češki že zahvalil za poslano opremo. V omenjeni logistični center je sicer danes iz zavoda za blagovne rezerve prispelo še 3,36 milijona rokavic iz lateksa ter 920 pralnih mask.