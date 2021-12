Čeferin: Branil sem tudi morilce, a v nogometu so še bolj sumljivi ljudje

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Aleksander Čeferin, predsednik Evropske nogometne zveze (UEFA), je v intervjuju na hrvaški nacionalni televiziji HRT med drugim spregovoril o življenju in delu pred prihodom na čelo evropskega nogometa. Pojasnil je, da je v svoji 24-letni odvetniški karieri branil tudi morilce, obtožence pa je primerjal z ljudmi, ki jih je spoznal kot prvi mož UEFE. "Manj sumljivih ljudi sem spoznal v odvetniški karieri kot v dveh letih v nogometu," je ponazoril Čeferin, intervju z njim pa odmeva po vsem Balkanu. Povzema ga tudi srbski Kurir .

Razgovoril se je tudi o poskusu ustanovitve Superlige, ki je propadel v nekaj dneh. To bi namreč po njegovem mnenju pomenilo konec nogometa v Evropi in imelo katastrofalne posledice za celoten piramidni sistem v nogometu. "Vedel sem, da moramo to preprečiti. Sprva nisem vedel, kako, saj sem bil preveč jezen. Vedel sem le, da se moram odločno odzvati v 48 urah, sicer bo prepozno. Bili sta samo dve možnosti: ali pademo mi ali zrušimo Superligo," je dejal.

Čeferin verjame, da v prihodnjih desetih letih ne bo novega poskusa oblikovanja Superlige. Razkril je tudi, da je od ljudi blizu snovalcem Superlige prejel velikodušno finančno ponudbo. "Rekli so mi, da mi ponujajo 3,5 milijarde evrov. Odvrnil sem jim, da je tu nekdo nor. Ali oni ali jaz. Jaz nisem, tako da se od takrat niso več oglasili. Takšne ponudbe bodo pogoste, a menim, da smo v prihodnjem desetletju varni," je še napovedal Čeferin.

Celoten intervju si lahko ogledate tukaj: