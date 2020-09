Zdravniki ogorčeni nad besedami znanstvenika: Gre za neprimerno grožnjo

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Na ponedeljkovi novinarski konferenci kemijskega inštituta, kjer preizkušajo cepivo proti bolezni covid-19, je Borut Šturkelj s Fakultete za farmacijo Univerze v Ljubljani med drugim dejal, da bo cepljenje za novi koronavirus prostovoljno, vendar bi morali po njegovem mnenju tisti, ki se ne odločijo za cepljenje in zbolijo za boleznijo covid-19, sami plačati stroške zdravljenja. Ti po njegovih besedah lahko ob zapletih nanesejo tudi 25 tisoč evrov. Več v članku Slovenski znanstveniki razvijajo cepivo proti koronavirusu.

"Skrajno neprimerna grožnja"

"V Zdravniški zbornici Slovenije menimo, da je grožnja, kot jo je včeraj izrekel farmacevt in doktor biokemije prof. dr. Borut Šturkelj, skrajno neprimerna in je le še ena izmed groženj, ki jih je deležno prebivalstvo," so zapisali v zbornici.

Kot so še dodali, takšno komunikacijo obsojajo, saj ne pripomore h gradnji zaupanja prebivalcev Slovenije v zdravstveni sistem in morebitne bodoče zaščitne ukrepe, kar je pri boju zoper bolezen covid-19 nujno potrebno.

"Tovrstne izjave spodbujajo nezaupanje v ukrepe in že vnaprej še poglabljajo dvome o cepljenju, kar nas skrbi. Zdravniška zbornica Slovenije si na podlagi strokovnih argumentov prizadeva razviti zrelo in odgovorno kulturo odločanja o cepljenju tako med zdravstvenimi delavci kot med prebivalci, s ciljem, da se dvigne raven precepljenosti," so zapisali.

"Le na podlagi strokovne, spoštljive in argumentirane javne diskusije lahko dosežemo, da bomo vsi neobvezna cepljenja, ki preprečijo hude posledice določenih bolezni – jemali resno in se zanje, če tudi bodo prostovoljna – tudi odločali," so sklenili.

