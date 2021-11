Čas martinovanja: udeležbi v prometu se pod vplivom alkohola odpovejmo

Zaradi slabih epidemioloških razmer in sprejetih ukrepov za zajezitev koronavirusa prihaja do odpovedi javnih dogodkov, med katere spadajo tudi martinovanja. Vseeno pa bodo od jutri do nedelje marsikje potekala martinovanja znotraj družinskih krogov in v gostinskih obratih ob upoštevanju pogoja PCT.

Na Agencija za varnost prometa opozarjajo, da so zelo zmotna prepričanja, da obilna hrana lahko ublaži posledice pitja alkohola. Zaradi hrane pride le do zakasnitve in se alkoholiziranost pokaže kasneje. Tudi svež zrak in gibanje na prostem ne moreta izničiti učinka popitega alkohola. "Izgovori, da so nas drugi prepričali v pitje, da je pot do doma zelo kratka ali da nismo toliko popili, da ne bi mogli voziti, so v času Martinovega še bolj 'iz trte zviti'," opozarja agencija za varnost prometa.

Potekal bo poostren nadzor

Solidarnost do izjemnih naporov zdravstvenih delavcev v teh časih izkazujemo tudi tako, da dosledno spoštujemo prometne predpise in se ne izpostavljamo tveganjem in nevarnostim v prometu. V tem času poteka tudi nacionalna preventivna akcija za preprečevanje vožnje pod vplivom alkohola, med katero bodo policisti vse do 14. novembra 2021 poostreno nadzirali psihofizično stanje udeležencev v cestnem prometu.

Že en kozarec je preveč

"Že prvi popit kozarec alkoholne pijače namreč vpliva na naše zaznavanje, zmožnost presoje in reakcijski čas. Pri koncentraciji 0,5 promila se verjetnost povzročitve prometne nesreče podvoji, pri 1,5 promila alkohola pa se v primerjavi s treznim voznikom poveča za 22-krat. Ena enota alkohola na primer 0,3 dl žganja, 1 dl alkohola, 2,5 dl piva se v telesu presnavlja približno eno uro. Pri večji količini popitega alkohola se ta čas podaljša," so pojasnili.

"Alkohol je najbolj problematičen pri voznikih, kjer so tudi posledice prometnih nesreč najtežje, a je prav tako dejavnik tveganja za nastanek prometne nesreče pri kolesarjih in pešcih. Da ne bi vse življenje obžalovali enega samega trenutka nepremišljenosti, bodimo odgovorni in se udeležbi v prometu pod vplivom alkohola odpovejmo," svetuje Agencija za varnost prometa.

Poskrbite za svojo vidnost v prometu