Mariu je alkotest pokazal 4,27: "Tri dni smo pili" #video

"Tri dni sem slavil s prijatelji. Eden je dobil otroka, drugi se je zaročil," je za hrvaški medij Podravski web razloge za dolgotrajno pitje alkohola pojasnil 39-letni Hrvat Mario Kovaček iz Karlovca. "V teh treh dneh sem spal morda vse skupaj šest, sedem ur. Pili pa smo predvsem pivo in brizganec," je dejal Mario, ki je tudi povedal, da so mu hoteli drugi preprečiti, da bi se sam z avtom odpeljal domov. "Bil sem samo kilometer in pol od doma. Ampak težko je pijanemu nekaj pojasniti," je še dejal Mario, ki ga bo vse skupaj drago stalo. Moral bo plačati približno tri tisoč evrov (20 tisoč hrvaških kun) kazni, dobil je tudi trimesečno prepoved vožnje avtomobila in 60-dnevno zaporno kazen.