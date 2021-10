Med postopkom 47-letnik udaril policista

Kršiteljica ni upoštevala ukazov policistov, v postopek pa se je vmešal tudi 47-letni potnik v njenem vozilu, ki je policistu poskušal preprečiti izvedbo postopka, ga žalil, mu grozil in ga udaril, zato so zoper oba uporabili prisilna sredstva, ju obvladali in odpeljali v prostore za pridržanje.

Policisti bodo kazensko ovadili 47-letnega moškega, ki je v petek zvečer na območju Župelevca žalil, grozil in udaril policista. Policisti so prisilna sredstva morali uporabiti tudi proti alkoholiziranemu moškemu, ki so mu v noči na nedeljo v Metliki odvzeli vozniško dovoljenje in prostost, so sporočili s Policijske uprave Novo mesto.

Brežiški policisti so v petek nekaj po 20.30 opravljali kontrolo prometa na območju Župelevca in ustavili osebni avtomobil. Zaradi očitnih znakov alkoholiziranosti so 43-letni voznici odredili preizkus, v litru izdihanega zraka je imela 1,14 miligrama alkohola.

Ženska ni upoštevala ukazov

Kršiteljica ni upoštevala ukazov policistov, v postopek pa se je vmešal tudi 47-letni potnik v njenem vozilu, ki je policistu poskušal preprečiti izvedbo postopka, ga žalil, mu grozil in ga udaril, zato so zoper oba uporabili prisilna sredstva, ju obvladali in odpeljali v prostore za pridržanje. Zoper žensko bodo vložili obdolžilni predlog, zoper 47-letnega osumljenca pa na pristojno tožilstvo podali kazensko ovadbo zaradi kaznivega dejanja preprečitve uradnega dejanja ali maščevanja uradni osebi.

Ustavili voznika in jima vzeli prostost

Na območju Bizeljskega pa so v noči na nedeljo policisti ustavljali voznika osebnega avtomobila. Znakov policistov ni upošteval in je s pospešeno hitrostjo peljal naprej. V Stari vasi na Bizeljskem je avtomobil ustavil, voznik pa je poskušal pobegniti peš. Policisti so ga prijeli, obvladali in odpeljali v prostore za pridržanje. Zaradi suma vožnje pod vplivom alkohola so mu odredili preizkus, ki ga je odklonil, prav tako je odklonil strokovni pregled. Odvzeli so mu vozniško dovoljenje in o kršitvah z obdolžilnim predlogom seznanili sodišče.

Policisti so v noči na nedeljo med kontrolo prometa v Metliki ustavili voznika osebnega avtomobila in mu odredili preizkus alkoholiziranosti. 45-letnemu kršitelju, ki je imel v litru izdihanega zraka 0,72 miligrama alkohola, so odvzeli vozniško dovoljenje in mu odvzeli prostost. Med postopkom je kršitelj žalil policiste in ni upošteval opozoril in ukazov, zato so zoper njega uporabili prisilna sredstva, ga obvladali in odpeljali v prostore za pridržanje, so navedli policisti.