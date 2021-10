V Rusiji 17 mrtvih zaradi zastrupitve z alkoholom

V regiji Orenburg v Rusiji okoli 1.200 kilometrov jugovzhodno od Moskve je od četrtka zaradi zastrupitve z metilnim alkoholom umrlo najmanj 17 ljudi, poročajo lokalne oblasti. Preiskovalci so do zdaj priprli tri osebe, poroča ruska tiskovna agencija Tass.

Prva poročila o zastrupitvi z metanolom so začela prihajati v četrtek zjutraj. Zastrupilo naj bi se najmanj 33 oseb.

Oblasti so sprožile preiskavo o proizvodnji in prodaji izdelkov, ki ne ustrezajo varnostnim standardom. Regionalna preiskovalna komisija je v izjavi sporočila, da so pridržali tri osebe, ki jih sumijo nelegalne proizvodnje in prodaje nevarnih alkoholnih izdelkov v velikem obsegu. V okviru preiskave so odprli vsaj pet kazenskih postopkov.

Takšne zastrupitve niso redke

Zastrupitve z metanolom, tudi s smrtnim izidom, v Rusiji niso redke. Gre za zelo nevarno snov, ki je lahko usodna že v zelo majhnih količinah. Sporni alkohol sicer pogosto prihaja iz nelegalnih destilarn.