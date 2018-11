Kaj čaka Alenko Ermenc? #video #infografika

"Glede na to, da so njenega predhodnika Alana Gederja zamenjali in da je bila nedavno imenovana za generalko, drugega kandidata najbrž sploh niso imeli. Verjetno je bila edina izbira. Če bi bilo imenovanih več generalov, bi politika imela več možnosti. Šla je po vojaški karierni poti. V profesionalni vojski prisegamo na enake možnosti in enako dostopnost. Bila je tudi namestnica, zato je to neka naravna pot," poudarja Šteiner.

Ustaviti mora negativne trende

Meni, da Ermenčeva ne bo imela lahkega dela in da jo čakajo izredno zahtevni izzivi, "da ustavi negativne trende, da konsolidira stanje in postavi temelje za nov zagon".

"Kadrovska konsolidacija je na prvem mestu. Ta vključuje pridobitev manjkajočih ljudi, rešitev vprašanja prihodov in odhodov iz vojske, ker zdaj nekateri ne gredo ven, ki bi po zakonu lahko šli, in zadržujejo častniška mesta, in pridobitev novih vojakov. Drugi vidik, ki je mogoče celo glavni, pa je ureditev plač v vojski. Če tega ne bodo uredili, bo vojaški poklic v celoti nekonkurenčen na trgu delovne sile," je prepričan.

"Dividende iz časov vstopa v Nato smo pokurili"

Dokler ne bo ljudi, je vprašanje oborožitve in druge opreme lahko po Šteinerjevem mnenju tudi sekundarnega pomena, a bo, kot dodaja, treba rešiti tudi vprašanja glede tehnične modernizacije vojske.

"Nekaj let smo na tem področju stagnirali. Smo na repu lestvice držav po vlaganjih v razvoj. Razvojno dividendo iz časa, ko smo vstopali v Nato, smo pokurili. Zdaj je ta oprema postala starejša, slabša in če je ne bodo nadomestili, bomo imeli še naprej takšne zgodbe o slabih in raztrganih čevljih, ki se pojavljajo ob vsakokratni menjavi načelnika," opozarja.

"Mislim, da bo med vsemi dosedanjimi načelniki generalštaba, vključno s tistim, ki je šel v osamosvojitveno vojno, imela zelo težko, če ne celo najtežjo nalogo, zato ji je treba dati maksimalno podporo, najprej politično," je sklenil.