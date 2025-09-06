Bralec nam je poslal pretresljiv posnetek pretepa pred ljubljanskim nakupovalnim središčem Aleja.

Na nazornem posnetku lahko vidimo pretep med dostavljavcem podjetja Wolt in voznikom karavana znamke Škoda pred ljubljanskim nakupovalnim središčem Aleja v Šiški. Pretep je izredno nasilen, na posnetku lahko vidimo lahko tudi, kako med pretepom Woltovemu dostavljavcu na pomoč priskoči kolega, prav tako iz Wolta.

V pretepu naj bi bila po navedbi bralca uporabljena teleskopska kovinska palica, česar na posnetku ni videti. Zelo verjetno pa je uporaba te palice kriva za obsežne poškodbe na vozilu, ki so dobro razvidne na spodnji fotografiji.

Bralec nam je poslal tudi fotografijo poškodovanega vozila po pretepu. Foto: Bralec Razlog za pretep ni znan. Za pojasnila smo se obrnili tako na Wolt kot na ljubljansko policijo. Ko dobimo več informacij, jih bomo objavili.

Če imate kakršnekoli informacije o dogodku, nam lahko pišete na novice@tsmedia.si.