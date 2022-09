Brez vozniškega dovoljenja v šolo peljal tri otroke

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Vozniku so vozilo zasegli.

Vozniku so vozilo zasegli. Foto: STA

S celjske policijske uprave so sporočili, da so na Koroškem policisti v jutranjem nadzoru prometa ustavili voznika kombiniranega vozila, ki je brez vozniškega dovoljenja v šolo peljal tri osnovnošolce. Vozilo so mu zasegli.