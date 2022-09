Pogrešano osebo v pol ure našli mrtvo

Iskalna akcija se je na območju Pečice v občini Šmarje pri Jelšah začela ob 22.26, so sporočili z uprave za zaščito in reševanje. Ob 23.59 so pogrešano osebo našli mrtvo.

V iskalni akciji pod vodstvom policije so sodelovali reševalci Nujne medicinske pomoči Šmarje, gasilci prostovoljnih gasilskih društev Šmarje, Mestinje in Sladka Gora, ki so umrlo osebo z vrvno tehniko prepeljali v dolino, kjer so jo prevzele pristojne službe.