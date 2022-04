Umor hrvaškega rokometaša: osumljenec, rojen v Mariboru, se je predal

Glavni osumljenec za umor 27-letnega hrvaškega rokometaša Denisa Tota se je sinoči predal policiji v Skopju, poročajo hrvaški mediji. Tot, ki so ga prejšnji teden do smrti pretepli v Skopju, je žrtev preprodajalca mamil, 28-letnega Angela Georgievskega, rojenega v Mariboru, ki ga dobro pozna tudi slovenska policija. V Skopju so ga pridržali v zgodnjih jutranjih urah, so sporočili z ministrstva za notranje zadeve Severne Makedonije.

Foto: MUP Severna Makedonija "Prvoosumljenega za umor Denisa Tota so 13. aprila okoli 2. ure odpeljali v pripor, ki ga je odredilo pristojno sodišče," so v izjavi sporočili z notranjega ministrstva, kjer so pred dnevi razpisali tiralico za Angelom Georgievskim, glavnim osumljencem za umor Denisa Tota v nočnem klubu v Skopju v sredo zvečer.

Na Državnem tožilstvu v Skopju so po incidentu izdali nalog za prijetje zaradi utemeljenega suma storitve kaznivega dejanja umora. "Po opravljenih intenzivnih ukrepih in aktivnostih se je oseba okoli 1.20 predala policistom iskalno-operativne ekipe," so navedli pri tožilstvu.

Nepremičnega brcali, v paniki oživljali in pobegnili

Posnetki kamere pred nočnim lokalom kažejo, da je Georgievski 27-letnega Tota dvakrat udaril, Hrvat pa je padel na tla in ostal nepremičen. Čeprav je bil brez zavesti, sta ga začeli brcati še dve drugi osebi. Ker se rokometaš ni odzival, so ga začeli oživljati, a ker jim to ni uspelo, so pobegnili. Policija je dve osebi aretirala, Georgievski je bil takrat na begu.

Uznemirujući video, pojavila se i prva verzija zašto je pretučen na smrt #denistot https://t.co/kYgYZ2cUXE — Klix.ba (@klixba) April 11, 2022

Med prijetimi je tudi Klementina Letkovska, ki so jo v medijih začeli omenjati po objavi posnetka napada na Tota. Na posnetku je namreč razvidno, da je pri pretepanju rokometaša vpletena ženska, ki naj bi bila prav Letkovska. "Očitno je bila ona tista, ki mu je zadala nekaj najhujših udarcev," še navajajo hrvaški mediji.

Na posnetku je razvidno, da so Tota pretepale tri osebe, med njimi tudi Letkovska, edini, ki ni bil pod vplivom alkohola, pa je bil moški v belih hlačah. Rokometašu je skušal pomagati in odrinil napadalce.

V Makedoniji in tudi drugod v regiji so se pojavile številne polemike zaradi dejstva, da so iz bolnišnice najprej objavili, da je rokometaš, ki si je služil kruh v Severni Makedoniji, umrl zaradi zastoja srca, obdukcija pa je pokazala, da je podlegel poškodbam glave, je po navedbah STA poročal hrvaški Jutarnji list. Pojavile so se špekulacije o povezavi zdravnikov in napadalca, nekateri celo trdijo, da je objavo pravega razloga smrti poskušala skriti oblast.

Policija je do zdaj zaslišala vse osebe, ki so se znašle pred klubom, in tudi lastnika. Makedonski minister za gospodarstvo Kresnik Bektesi je medtem potrdil, da klub, pred katerim so ubili Tota, nima delovnega dovoljenja.

Morilec stari znanec slovenske policije

Georgievskiega so v Sloveniji obsodili zaradi trgovine z drogo. Leta 2016 je v Mariboru trčil v pet avtomobilov, nato pobegnil, vendar ga je policija ujela, potem pa ugotovila, da je bil član skupine, ki se je ukvarjala s preprodajo mamil.

Tota so včeraj pokopali v rodnem Đakovu.