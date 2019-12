Božički na motorjih razveselili otroke v bolnišnici #video

Po Novi Gorici so se danes vozili Božički na motorjih. Svojo pot so začeli v Braniku in nadaljevali pot proti šempetrski bolnišnici. Dobrodelni motoristi že trinajsto leto zapored razveseljujejo otroke, ki med prazniki ne morejo domov. Letos se jih je zbralo več kot 150, nekateri so prišli tudi iz sosednje Italije.

Otroci so navdušeno pričakovali in klicali božička, a tokrat ni prišel le eden, ampak hrumeča množica mož z rdečimi kapami. Vrtčevskim otrokom so prinesli bonbone, ti pa so svoja darila pripravili tudi za otroke, ki bodo praznike preživeli v bolnišnici. Darila so zložili v Božičkovo košaro in jih odpeljali v šempetrsko bolnišnico, kamor so premeščeni otroci z motnjami v gibanju in drugimi motnjami v razvoju iz starogorske bolnišnice, ki jo prenavljajo, so poročali v oddaji Planet 18 na Planetu.

Skromna akcija je prerasla v tradicijo

Za omenjeno akcijo se skriva Erik Breščak. Ko je okreval po hudi prometni nesreči, se je odločil, da na novi poti vsaj enkrat letno pričara nasmehe na otroške obraze. "Namen akcije je deliti dobro, ker že tako ali tako je preveč slabega," je danes povedal Breščak.

Božički, ki pod rdečimi oblačili skrivajo motoristično opravo, so že trinajsto leto zapored sani zamenjali za motorje. Prvo leto se jih je zbralo približno 20, letos se je akcije udeležilo že okoli 150 motoristov. "Letos sem se prvič udeležil na njihovo pobudo," je dejal Silvan Birsa, medtem ko se Vinko Mohorčič dogodka udeležuje že trinajsto leto zapored. "Vsako leto pridem na ta humanitarni dogodek. Veliko mi pomeni," je še povedal Mohorčič.

Še mnogo več pa ta dogodek pomeni bolnim otrok, ki prejmejo darila s to posebno dostavo. Sprva skromna akcija je zdaj že prerasla v tradicijo. V vseh teh letih so Božički na motorjih podarili darila v skupni vrednosti od 50 do 70 tisoč evrov. Akcijo so začeli člani nekdanjega Motokluba Rihemberk, zdaj pa jih posnemajo tudi že drugod po Sloveniji in Italiji.