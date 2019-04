Bobnarjeva: Policija kljub porastu nezakonitih prestopov meje obvladuje razmere

Tako so od prvega januarja do konca letošnjega marca obravnavali 1.600 nezakonitih prehodov državne meje. Več je bilo tudi tujcev, ki so zaprosili za mednarodno zaščito, več so jih vrnili hrvaškim organom, je ob odprtju novih prostorov policijske postaje Logatec novinarjem povedala generalna direktorica policije Tatjana Bobnar.

Bobnarjeva: Schengenska meja je ustrezno varovana

"Namenjamo veliko energije, sil in sredstev za to, da še naprej zagotavljamo varnost. Schengenska meja je ustrezno varovana in vsem tujcem so zagotovljene ustrezne človekove pravice," je zatrdila Bobnarjeva. O tem, koliko nezakonitih prebežnikov je trenutno na območju Balkana, Bobnarjeva ni želela ugibati, saj se številke po njenih besedah dnevno spreminjajo. Zatrdila je, da odlično sodelujejo z vsemi sosednjimi državami ter službami in policijami držav na celotni balkanski poti.

Logatec, ki ga je danes obiskala Bobnarjeva, od zadnjega velikega vala migracij gosti izpostavo azilnega doma. Kot je zatrdila generalna direktorica policije, v povezavi z izpostavo azilnega doma in bivanja tujcev tam "ni večje varnostne problematike". Tudi komandirka policijske postaje Logatec Majda Nagode je novinarjem zagotovila, da z izpostavo azilnega doma ni nikakršnih težav.

Na Jelšanah ne bo namestitvenega objekta

Kot je dodala Bobnarjeva, policijska postaja Logatec zagotavlja varnost ter zelo dobro in intenzivno sodeluje z lokalno skupnostjo, v kateri je bilo sicer pred vzpostavitvijo izpostave azilnega doma precej skrbi glede zagotavljanja varnosti. Podobno je zdaj v Ilirski Bistrici, kjer krajani nasprotujejo postavitvi sprejemno-registracijskega centra na Jelšanah.

Prebežniki na meji med Hrvaško in BiH. Foto: Reuters

Kot je danes pojasnila Bobnarjeva, pri tem ne gre za namestitveni objekt, ampak le za dodatne prostore za tamkajšnjo policijsko postajo, kjer bodo policisti izvajali osnovne postopke ugotavljanja identitete. Tam se bodo tujci zadrževali le nekaj ur, nato pa jih bodo ali vrnili hrvaškim varnostnim organom ali pa prepeljali v azilni dom, kjer jim bodo nudili vse ustrezne postopke, je dodala generalna direktorica policije.

Direktorica policije obljublja, da bodo z lokalno skupnostjo nadaljevali dialog

Napovedala je, da bodo z lokalno skupnostjo o tem nadaljevali dialog. Pri obravnavi tujcev, ki nezakonito prestopajo državno mejo, je naloga policije ne le zagotavljanje ustreznih postopkov in človekovih pravic tujcem, ampak tudi zagotavljanje varnosti lokalnega prebivalstva, "kar je tudi naša prioriteta", je zatrdila Bobnarjeva.

Povedala je še, da so prav danes na obisku predstavniki Visokega komisariata Združenih narodov za človekove pravice (UNHCR), s katerim odlično sodelujejo in kjer v preteklosti niso ugotovili nobenih nepravilnosti pri obravnavi tujcev, ki nezakonito prestopajo lokalno mejo.