Bo predor Šentvid končno dokončan? #video

Čeprav bi bil predor Golovec že zdavnaj potreben obnove, te še nekaj časa ne bo. Neizbrani konzorcij Strabag in Iskra se je pritožil, s tem pa prestavil začetek obnove. Še slabša pa je zgodba šentviškega predora, ki po 11 letih od odprtja še vedno ostaja nedokončan, saj eden od izvozov še vedno ni dokončan.

Če se vozimo v smeri Gorenjske, še vedno ne moremo zapeljati v Ljubljano, temveč samo v Šentvid ali naprej na sever. Izvoza na Celovško cesto proti središču mesta namreč ni. Vse to zaradi 1.712 kvadratnih metrov zasebnega zemljišča, ki ga Dars ne more odkupiti.

333 tisoč evrov je za zemljišče ob predoru ponudil Dars. A ker se vseh osem dedičev s tem zneskom ni strinjalo, zemljišča niso prodali, so poročali na Planetu. S tem pa se je Darsu odprla pot na sodišče, kamor so poslali vlogo za deponiranje odškodnine. S tem bi osmim dedičem odvzeli možnost pritožbe na izdajo gradbenega dovoljenja iz tega naslova. Darsu pa bi se odprla pot do zemljišča, kjer bi končno lahko zgradili polni priključek, s tem pa po 11 letih dokončali začeto delo.

Zgornji primer je bil prvi primer deponiranja odškodnine v Sloveniji. Na Darsu se sprašujejo, kdaj lahko pričakujejo sklep sodišča, s katerim bo dovolilo ali zavrnilo deponiranje.

V Grosupljem bodo gradili parkirno hišo

Do takrat pa bodo na ljubljanski obvoznici še naprej vsakodnevni zastoji. Tudi zato, ker javni prevoz ni dovolj privlačen. Kamenček v mozaik k rešitvi želi pristaviti tudi Grosuplje, kjer bodo gradili parkirišče po sistemu P+R, kar naj bi pomagalo, da se bodo občani pogosteje odločali za prestop iz avtomobila na javni prevoz.

Foto: STA "Garaža bo imela pet nadstropij, skupaj pa bo 222 parkirnih mest, od tega 160 za sistem parkiraj in se pelji," je povedal Peter Verlič, župan Grosupljega. Parkirna hiša naj bi bila končana v osmih mesecih.

"Poudarjamo pomen javnega prometa, poudarjamo mobilnost in prepričan sem, da je to eden izmed kamenčkov, da se nas bo vedno več odločilo za javni prevoz," je dodal Verlič.

Zapleta pa se pri prenovi predora Golovec, kjer je na razpisu neizbrani konzorcij Strabag, Iskra vložil zahtevo za revizijo postopka, kar pa lahko zadevo pripelje tudi v odločanje na Državno revizijsko komisijo. Ta je trenutno brez predsednika, saj je Borut Smrdelj s te funkcije odstopil, razpis za novega pa je odprt do osmega maja.