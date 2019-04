Slavna primorska cesta: polna drsečih ovinkov in 30 let zgodb #video

Velike Žablje so majhna in zelo gosto poseljena vasica pri Ajdovščini, v kateri biva komaj 330 ljudi in bi brez avtomobilskega športa širši javnosti ostala neznana. Proti vasi skozi vinograde pripelje zelo drseča cesta, ki je leta 1989 prvič gostila reli Saturnus, in tam bo konec tedna, 30 let pozneje, potekal tudi uvodni reli letošnjega državnega prvenstva Slovenije.

Enkrat letno je vasica sprejela na tisoče obiskovalcev

Od leta 1989 so se Velike Žablje le malo spremenile. To je majhna in primorsko umirjena vasica pri Ajdovščini, ki je včasih oživela predvsem enkrat letno in takrat k sebi privabila na deset tisoče ljudi. Te je premamila kombinacija drsečega asfalta, atraktivnih ovinkov, naravnega amfiteatra med vinogradi in odlične konkurence relija Saturnus. Ta je omenjenega leta prvič štel za avstrijsko državno prvenstvo, zaključek ene izmed hitrostnih preizkušenj pa je bil prav v Velikih Žabljah.

Iz leta v leto je bilo tam obiskovalcev več. Čeprav prostora ni veliko, se je ob zadnje tri najbolj privlačne ovinke nagnetlo več tisoč ljudi. Hitrosti avtomobilov so bile sicer dokaj nizke, varnost obiskovalcev pa takrat tudi še ni bila na takšni ravni kot danes. Dirkači so tako v cilj pripeljali skozi koridor navdušenih navijačev in takrat so nastali tudi najbolj znameniti prizori te ceste. Francoski as Phillipe Bugalski – leta 1993 je kot tovarniški voznik Renaulta v Sloveniji predstavil novega clia williams skupine A (ob začetku proizvodnje v Revozu) – je ta asfalt označil za najbolj drsečega v njegovi dotedanji karieri.

Že prometni znak ob koncu vasi pove vse. Od tu naprej sledi drseč asfalt. Foto: Gregor Pavšič

Ponekod v vasici je prostora komaj za en avtomobil. Foto: Gregor Pavšič

Silvan Lulik je znal z BMW M3 nekoč navdušiti publiko tudi v Velikih Žabljah. Foto: Gregor Pavšič Med najbolj atraktivnimi je bil tudi Ajdovec

"Že na prvem reliju Saturnus leta 1978 sem bil sodnik na Planinskih ridah. Pozneje sem postal dirkač in sem pri iskanju novih tras iskal z direktorji dirke, najprej z Janezom Oblakom in pozneje Rokom Freyerjem. Priporočil sem mu naš ajdovski krog, v katerem je bila meni sicer najbolj všeč cesta prek Predmeje," pravi nekdanji ajdovski mojster volana Silvan Lulik, ki je v osemdesetih letih vozil BMW M3 s pogonom na zadnji par koles. Bil je tisti atraktivni Slovenec, ki so ga domači obiskovalci želeli in zanj stiskali pesti v močni mednarodni konkurenci.

Dirkači so prihajali tudi iz Velikih Žabelj. Med prvimi je bil Bogdan Troha, ki je še v časih nekdanje skupne države Jugoslavije vozil fička.

"Na štartu si dobro vedel, kam odhajaš. Na vrhu hriba je bila kot nekakšna prelomnica," se tukajšnjih hitrostnih preizkušenj spominja nekdanji as slovenskega relija Andrej Jereb.

Odlomek iz knjige o slovenskem avtomobilskem športu Usodna Strast 2:



"Bilo je kot v gladiatorskem amfiteatru iz časov Rima. Večina voznikov je bila prepuščena v nemilost drsečega asfalta in tudi rjoveče množice, ki je od njih zahtevala potezo več. Kdor se je odločil za varno pot in je peljal počasi, si je prislužil točo žvižgov. Nihče ni v Velikih Žabljah razbil avtomobile, le nekaj dragocenih sekund, dobršen del samozavesti in del temeljev lastnega ega je izgubil ob vsakem vrtenju na cesti. Bili pa so tudi dirkači, ki so znali Žabeljske kombinacije odpeljati brezhibno. Eden takih je bil nekdanji serijski zmagovalec največjega slovenskega relija Franz Wittmann. Avto je postavil počez in nato s plinom odrsel skozi ovinek ter polno pospeševal proti ciljni črti. Ko je Avstrijec tja pripeljal z grmečo toyoto celico skupine A, je bilo v Velikih Žabljah kot na svetovnem prvenstvu. Vzdušje ob cesti, izjemen obisk in kulisa koridorja ljudi, skozi katere so se dirkači borili za svoje rezultate in slavo, so bili nekaj neverjetnega. Ljudje so svoje avte parkirali tudi več kilometrov stran in nato vneto hodili ter videli dirkaško akcijo na 'najbolj drsečem asfaltu sveta'".

Cesta je še vedno ostala enako drseča in vsak ovinek za nekdanje obiskovalce – v marsikaterem primeru odrasle Slovenke in Slovence, ki so nekoč tu vpijali strast bencinskega športa kot otroci – skriva številne na pol pozabljene zgodbe. Foto: Gregor Pavšič

Prihodnji konec tedna bosta Vipava in Ajdovščina gostili uvodni reli državnega prvenstva. Tri od skupno 10 hitrostnih preizkušenj bodo potekali tudi proti Velikim Žabljam. Foto: Gregor Pavšič

Danes je atmosfera drugačna, a vsako posadko gledalci še naprej nestrpno pričakujejo

Danes takih prizorov kot v sredini devetdesetih let pred Velikimi Žabljami sicer ni več. Cesta je še vedno ostala enako drseča in vsak ovinek za nekdanje obiskovalce – v marsikaterem primeru odrasle Slovenke in Slovence, ki so nekoč tu vpijali strast bencinskega športa kot otroci – skriva številne na pol pozabljene zgodbe. Tehnika gum in avtomobilov je močno napredovala in zdi se, da danes dirkalnike tam lažje obvladovati kot nekoč.

Danes je tudi za varnost obiskovalcev bistveno bolje poskrbljeno. Organizatorji relija iz vrst AMD Ajdovščina Motorsport so uredili pešpot in zato se je danes največja gruča gledalcev iz zadnjega preselila v predzadnji ovinek. Kljub evoluciji relija in avtomobilizma je tam vsako minuto napeto pričakovanje naslednjega dirkalnika in veščin vsakega posameznega voznika.

Prihodnji konec tedna bosta Vipava in Ajdovščina gostili uvodni reli državnega prvenstva. Tri od skupno 10 hitrostnih preizkušenj bodo potekali tudi proti Velikim Žabljam. V petek zvečer bo sezono tradicionalno odprla uvodna hitrostna preizkušnja v središču Ajdovščine(20.40), preostali reli pa bodo nato izpeljali v soboto. Dopoldne bosta po dvakrat na sporedu preizkušnji Predmeja (8.43 in 10.59) in Bela (9.16 in 11.32), popoldne pa trikrat Velike Žablje (14.55, 17.21 in 19.42) in dvakrat Erzelj (15.28 in 17.54).



Zmago z lanskega relija bo branil aktualni slovenski prvak Rok Turk, ki letos vozi nov dirkalnik hyundai i20 R5.

Foto: Gregor Pavšič

Foto: Gregor Pavšič