Biden in Ši posvarila pred uporabo jedrskega orožja #video

Ameriški predsednik Joe Biden in kitajski voditelj Ši Džinping sta danes po triurnem srečanju na Baliju poudarila pomen premoščanja razlik in izogibanja konfliktu med državama, se strinjala, da se jedrska vojna ne sme začeti, in si izmenjala opozorila glede Tajvana, poročajo tuje tiskovne agencije.

"V sedanjih okoliščinah imata Kitajska in ZDA več skupnih interesov in ne manj," je po srečanju dejal Ši in poudaril, da Peking ne želi izzivati ZDA ali "spreminjati obstoječega reda". Zavzel se je za to, da strani "spoštujeta druga drugo", in ocenil, da je svet dovolj velik, da lahko v njem uspevata obe državi.

Ameriški predsednik je po pogovorih dejal, da sta velesili odgovorni, da svetu pokažeta, da lahko "obvladujeta razlike in preprečita, da bi tekmovalnost prerasla v konflikt". Ob tem je zavrnil idejo o konfliktu med ZDA in Kitajsko v slogu hladne vojne.

O vprašanju Tajvana sta si izmenjala nekaj ostrejših besed

Voditelja sta si po poročanju tujih tiskovnih agencij nekoliko ostrejše besede izmenjala pri vprašanju Tajvana. Biden je, kot je povedal po pogovoru, Šiju dejal, da kitajski agresivni ukrepi proti Tajvanu "spodkopavajo mir in stabilnost v Tajvanski ožini in širši regiji ter ogrožajo svetovno blaginjo".

Kitajskemu voditelju naj bi tudi dal vedeti, da ZDA nasprotujejo kakršnimkoli spremembam glede Tajvana. Washington je namreč že mnogokrat poudaril, da je Tajvan pripravljen braniti tudi vojaško. Vendar pa je ob tem tudi ocenil, da Kitajska otoka v kratkem ne namerava napasti.

"Vprašanje Tajvana je v samem jedru kitajskih temeljnih interesov in prva rdeča črta, ki se je v kitajsko-ameriških odnosih ne sme prestopiti," pa je bil glede tega vprašanja jasen Ši in poudaril, da je "rešitev tajvanskega vprašanja stvar Kitajcev".

Biden pozval Šija, naj brzda kitajsko zaveznico Severno Korejo

Napetosti med ZDA in Kitajsko zaradi Tajvana so se močno povečale, potem ko so poleti otok obiskali predsednica predstavniškega doma ZDA Nancy Pelosi in več drugih tujih delegacij. Peking je v odzivu na obiske močno okrepil vojaški pritisk na Tajvan, ki ga v okviru politike ene Kitajske dojema kot del svojega ozemlja.

Biden je Šija tudi pozval, naj brzda kitajsko zaveznico Severno Korejo, ki je v zadnjem času izvedla vrsto raketnih poskusov, s tem pa so se okrepile bojazni pred novim, že sedmim jedrskim poskusom. Kot so po pogovoru sporočili iz Bele hiše, je "v interesu vseh članic mednarodne skupnosti, da Severno Korejo spodbudijo k odgovornemu ravnanju".

"Prepričan sem, da si Kitajska ne želi, da bi Severna Koreja nadaljevala eskalacijo," je dejal predsednik ZDA in opozoril, da bi nadaljnje provokacije Pjongjanga prinesle okrepitev vojaške prisotnosti ZDA v regiji.

Strinjala sta se, da se jedrsko orožje ne sme nikoli uporabiti

Ši in Biden sta se ob tem strinjala, da se jedrsko orožje ne sme nikoli uporabiti, tudi v Ukrajini ne, saj v jedrski vojni ni mogoče zmagati. Ši je sicer izrazil globoko zaskrbljenost Pekinga zaradi vojne v Ukrajini. "Kitajska je bila ves čas na strani miru in bo še naprej spodbujala mirovne pogovore," je dejal kitajski voditelj in dodal, da Peking podpira nadaljevanje mirovnih pogovorov med sprtima stranema.

Biden je na današnjem srečanju izrazil tudi zaskrbljenost zaradi kitajskih kršitev človekovih pravic v Tibetu, Hongkongu in pokrajini Xinjiang, kjer živijo Ujguri. Izpostavil je tudi primere ameriških državljanov, za katere Washington meni, da so neupravičeno pridržani na Kitajskem.

Prvo njuno srečanje v živo, odkar sta na predsedniških položajih

Današnje srečanje, ki je potekalo pred bližajočim se vrhom skupine G20, je bilo sicer prvo srečanje v živo, odkar sta voditelja na predsedniških položajih. Biden se je nazadnje s Šijem, ki je bil prejšnji mesec znova izvoljen na čelo kitajske partije, sestal še v času, ko sta bila oba podpredsednika. Nazadnje sta se voditelja pogovarjala julija letos.

Iz Bele hiše so nato danes sporočili še, da bo v začetku prihodnjega leta v znak prizadevanj za zmanjšanje napetosti med državama Kitajsko obiskal državni sekretar Antony Blinken, ki naj bi tam nadaljeval današnje pogovore med Bidnom in Šijem.