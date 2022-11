Nov mejnik kitajske vesoljske agencije: postavili so nov rekord

Kitajsko tovorno vesoljsko plovilo Tianzhou-5 se je danes v rekordnem času uspešno izstrelilo in priklopilo na vesoljsko postajo Tiangong, so sporočili iz kitajske vesoljske agencije. Med izstrelitvijo rakete, ki je plovilo ponesla do postaje, in njegovim priklopom nanjo sta minili le okoli dve uri, poroča španska tiskovna agencija EFE.

Izstrelitev rakete Long March-7 Y6, ki je plovilo ponesla do vesoljske postaje, so izvedli v vesoljskem oporišču Wenchang na kitajskem otoku Hainan okoli 3. ure zjutraj po srednjeevropskem času. Dve uri kasneje se je plovilo že povezalo s postajo Tiangong in s tem postavilo nov rekord.

China launched #Tianzhou5 cargo spacecraft to ferry supplies to the #ChinaSpaceStation, marking the first launch mission after the completion of the T-shape space station. pic.twitter.com/otpSFJ8VGA — Hua Chunying 华春莹 (@SpokespersonCHN) November 12, 2022

Trenutno najmočnejše tovorno vesoljsko plovilo

Tianzhou-5 je tovorno vesoljsko plovilo s trenutno najmočnejšo transportno zmogljivostjo na svetu in lahko opravlja naloge, kot so dostava zalog za posadko postaje, zagotavljanje podpore operacijam v orbiti in oskrba z gorivom.

Plovilo je danes na Tiangong pripeljalo pet ton zalog, vključno s hrano, medicinskimi pripomočki in čistili za astronavte. Poleg tega je dostavilo tudi rezervne in vzdrževalne dele za postajo, 1.400 kilogramov rezervnega goriva in več vrst semen, ki jih bodo uporabili za poskuse gojenja rastlin v vesolju, navaja EFE.

Na kitajski vesoljski postaji trenutno delajo in živijo trije astronavti. Nova tričlanska posadka naj bi se jim pridružila še letos.

China launched Tianzhou 5 cargo spacecraft on morning of Nov 12 to transport fuel and supplies to the country's orbiting Tiangong space station, according to the China Manned Space Agency. #space #astronomy #technology #China pic.twitter.com/PtYPERZ70Y — Tianmu Media (@TianmuMedia) November 12, 2022

V svojih program vložili milijarde evrov

Kitajska je v prizadevanjih, da bi na tem področju dohitela ZDA in Rusijo, v svoj vesoljski program v zadnjih letih vložila na milijarde evrov. Vesoljske ambicije Pekinga je deloma okrepila tudi ameriška prepoved kitajskega sodelovanja na Mednarodni vesoljski postaji (ISS), pri kateri sodelujejo ZDA, Rusija, Kanada, Evropa in Japonska.

Leta 2024 bi Tiangong lahko postala edina vesoljska postaja na svetu, če se bo ISS na pobudo ZDA tistega leta iz vesolja res umaknila.