Bernard Brščič bo moral na zagovor k delodajalcu

Ekonomist in publicist Bernard Brščič, ki je v zadnjih dveh letih "zaslovel" z zanikanjem holokavsta in širjenjem sovraštva do istospolnih, beguncev, muslimanov, žensk in drugih skupin prebivalstva, je s svojimi javnimi nastopi očitno dokončno načel potrpljenje svojega delodajalca.

V Elektru Slovenije (Eles), kjer je Brščič zaposlen od leta 2013, so namreč začeli preverjati, ali je z nekaterimi izjavami kršil pravila etičnega kodeksa družbe. "Glede morebitnega kršenja pravil kodeksa se je vodstvo družbe obrnilo na eno izmed odvetniških družb," so za Siol.net potrdili na Elesu, ki je v izključni lasti države.

Razgovor z Brščičem bodo opravili v začetku januarja. Kršitev kodeksa se lahko šteje kot kršitev pogodbe o zaposlitvi in se sankcionira v skladu z zakonom o delovnih razmerjih. V primeru ugotovljenih hujših kršitev je torej možna tudi odpoved.

"Eles se od izjav mag. Brščiča distancira. Tovrstne publicitete Eles ne potrebuje, si je ne želi in ni v skladu s korporativno strategijo komuniciranja," so poudarili v podjetju, ki ga vodi Aleksander Mervar.

Zakaj je Brščič kršil etični kodeks

Ni težko uganiti, zakaj je Brščič zašel v težave z delodajalcem. Prej omenjeni kodeks zaposlenim na Elesu namreč od oktobra letos prepoveduje:

posredno ali neposredno diskriminacijo zaradi spola, rase , starosti, zdravstvenega stanja, invalidnosti, verskega, političnega ali drugega prepričanja, članstva v sindikalni organizaciji, narodnostnega in socialnega porekla, družinskega statusa, premoženjskega stanja, spolne usmerjenosti ali drugih osebnih okoliščin.

, starosti, zdravstvenega stanja, invalidnosti, verskega, političnega ali drugega prepričanja, članstva v sindikalni organizaciji, narodnostnega in socialnega porekla, družinskega statusa, premoženjskega stanja, spolne usmerjenosti ali drugih osebnih okoliščin. med nedopustna ravnanja pa šteje tudi komentiranje družbenopolitičnega dogajanja v Republiki Sloveniji in Evropski uniji kot tudi izražanje neprimernih mnenj o dejavnosti zakonodajne, izvršilne in sodne veje oblasti.

Gre za določila, ki jih Brščič, eden pomembnejših mnenjskih voditeljev skrajne desnice in redni gost medijev iz kroga SDS, serijsko krši. V svojih besedilih, izjavah in objavah na Twitterju redno udriha čez posamezne skupine prebivalstva.

Bogat "opus" žalitev in sovraštva

Pred tremi meseci je na Nova24TV javno prosil "pedre, naj nas pustijo na miru". Istospolne je označil za "slepo črevo človeškega razvoja, ki niso sposobni prokreacije, zato pa želijo prodreti s to nasilno proliferacijo LGBT agende v vrtcih, v šolah, celo v domovih za ostarele".

Trg republike je danes poln ljubezeni. Ljubezni do pedrovanja, multikultija in zlasti denarja davkoplačevalcev.

Samo ljubezni do 🇸🇮 ni. — Bernard Brščič (@BernardBrscic) May 31, 2018

(ob protestu proti sovražnemu govoru 31. maja 2018)

V drugih nastopih pa je oblačila modnih kreatorjev iz New Yorka označil za "metropederastični šik", visok delež ženskih sodnic za "abnormalno stanje", ženska gibanja pa za "stekle feministke".

AFŽjevske žirondinke ob obsodbi JJ doživljajo ekstazo in bi pozaprle vse, ki nasprotujemo njihovemu multikulti LGBT sranju. https://t.co/DiqirVkiXQ — Bernard Brščič (@BernardBrscic) November 24, 2018

Glavnina njegovega "opusa" je posvečena boju proti "multikulti kultu", v katerega zavija rasno, nacionalno in versko nestrpnost.

Muslimanskega preroka Mohameda je označil za "pedofila", papeža Frančiška pa za "kriptopedofila". Begunci in migranti so zanj "vlomilci" in "paraziti". Kot taki so po njegovem del načrta "velike nadomestitve", po katerem bo Evropi zavladala "evrazijsko-negroidna rasa prihodnosti".

Izvzemši multikulti pedromarksiste, si ne predstavljam Evropejca, ki bi si želel zbuditi v »usrani luknji«™ EUrabije.https://t.co/HX1XoTrmOI — Bernard Brščič (@BernardBrscic) October 28, 2018

Brščič glavnega krivca za to vidi v "multikulti pedromarksistih", ki ne obvladujejo le strank slovenske leve sredine, ampak tudi največje evropske desnosredinske stranke.

Izvzemši multikulti pedromarksiste, si ne predstavljam Evropejca, ki bi si želel zbuditi v »usrani luknji«™ EUrabije.https://t.co/HX1XoTrmOI — Bernard Brščič (@BernardBrscic) October 28, 2018

Pri tem ne skriva prezira do "uničevalke Evrope" Angele Merkel, francoskega predsednika Emmanuela Macrona, ki ne izpolnjuje Brščičevih kriterijev za "pravega moškega", in tudi Evropske ljudske stranke (EPP), zaradi česar ga je ta teden na Twitterju okaral tudi Janez Janša.

Hm? EPP ni samo Junker. Viktor Orban torej zagovarja multikulti globalizem, hrabri @BernardBrscic pa stoji v prvi liniji na meji in brani evropsko civilizacijo? Ni razlike med BB in Andrejem Turjaškim! https://t.co/t47dZb61uU — Janez Janša (@JJansaSDS) December 17, 2018

Politična agenda z dvema ciljema

Na tej točki pridemo do Brščičeve politične agende, ki ima dva cilja. Prvič, os javne in politične razprave pomikati proti desni in s tem v imenu "svobode govora" dajati legitimnost stališčem, ki v povojni Evropi veljajo za ekstremna in jih v marsikateri državi tudi kazensko preganjajo.

Kradejo otroke, širijo multikulti pedrologijo, za Irance perejo denar, uničujejo SV, podpirajo invazijo migrantov.

Res, politika za poscat. pic.twitter.com/xFnC65M7KQ — Bernard Brščič (@BernardBrscic) May 12, 2018

In drugič, pripravljati teren za gibanje "alt-right", novo desnico, ki bi zamenjala obstoječo "vazelinsko desnico". Med "alternativo" Brščič uvršča madžarskega premierja Viktorja Orbana, italijanskega notranjega ministra Mattea Salvinija, nemško skrajno desno stranko Alternativa za Nemčijo (AfD), francosko političarko Marine Le Pen in ameriškega predsednika Donalda Trumpa, "najboljšo stvar, ki se je zgodila ZDA".

Da pri tem Brščič širi skrajne ideje, so prepoznala tudi družbena omrežja.

Facebook ga je pred časom za nekaj dni blokiral, ker je širil simbole Generacije identitete, skrajno desne organizacije, ki se bori "proti migrantom, istospolnim, liberalcem, globalistom, Sorosu in socialistom". Ni presenečenje, da je prav Brščič napisal predgovor knjige Manifest za domovino, nekakšnega programskega akta te organizacije, ki jo je v Sloveniji izdala založba Nova obzorja v solasti SDS.

Na enak način je Facebook blokiral tudi širjenje Brščičeve kolumne, v kateri je ugibal, "kdo je junak, ki si bo upal zagrešiti marakeško izdajo".

Zanika holokavst, Eles pa dela z Izraelci

Daleč najbolj so odmevale izjave Bernarda Brščiča o zanikanju holokavsta in "nemškem narodu kot žrtvi židovskega vsiljevanja in kurjenja možganov s tako imenovano holokavstologijo".

Zanje se Brščič nikoli ni opravičil. Ravno nasprotno, pozneje je v kolumnah pojasnjeval, da "je treba o holokavstu (...) govoriti svobodno, brez digiriranja levih fašistov". Okrajno sodišče v Trbovljah je konec novembra zavrnilo obtožni predlog zoper Brščiča, ki sta ga vložila Judovski kulturni center Ljubljana in vodja centra Robert Waltl.

V svojem rdečevratnem nazadnjaštvu sem si kot tipično Nemko predstavljal zlatolasko v dirndlu, ko izvem, da so tipične Nemke 3x prepečene. pic.twitter.com/N1rOEEqgkp — Bernard Brščič (@BernardBrscic) January 5, 2018

Iz pojasnil Elesa je mogoče razbrati, da jih Brščičeve izjave motijo že dlje časa. "Direktor družbe je že večkrat pozval neposredno nadrejenega, naj se pogovori z mag. Brščičem v smeri možne opustitve njegovih publicističnih aktivnosti," so pojasnili.

Prizor iz koncentracijskega taborišča Auschwitz. Foto: Reuters To ne preseneča ob dejstvu, da je Eles državno podjetje, ki ima več skupnih projektov z operaterji iz držav, katerih voditelje ali prebivalce žali Brščič. Od lani Eles recimo sodeluje tudi z Izraelom pri projektu Defender, namenjenem zaščiti kritične energetske infrastrukture v Evropi.

Morda je tudi zato po izjavi o zanikanju holokavsta Brščič začel javno na veliko zagovarjati Izrael in njegovo politiko do palestinskega vprašanja. Na Twitterju je ponovno aktivnejši od oktobra letos, po nekaj mesecih premora, ki je časovno sovpadal s povolilnim sestavljanjem koalicije.

Brščič se čez dan ukvarja z daljnovodom

Brščič je sicer na Eles prišel v začetku leta 2013 iz kabineta tedanjega predsednika vlade Janeza Janše. Takrat je družbo vodil član SDS Vitoslav Türk.

Pri zaposlitvi mu zagotovo ni škodovalo dejstvo, da je sin Anđela Brščića, nekdanjega direktorja ljubljanske Termoelektrarne-Toplarne (TE-TOL) v času izbruha afere z indonezijskim premogom. Do leta 2013 je Anđelo Brščić vodil hrvaško podjetje v lasti Petra Kotarja, lobista in enega ključnih igralcev v zgodbi o TEŠ6.

Za Brščiča, ki se je pred tem v karieri kot ekonomist ukvarjal s zgodovino ekonomske misli, je Türk takrat našel delovno mesto v sektorju za monitoring trga.

Po zamenjavi oblasti so na Elesu ocenili, da za to področje Brščič nima kompetenc. Premestili so ga na področje za upravljanje sredstev, a je obdržal plačo. Gre za oddelek, ki načrtuje in analizira investicije v prenosno elektroenergetsko omrežje, Brščič pa zaseda delovno mesto izvedenca.

Kaj torej danes v službi počne Brščič?

Na dopustu bo tudi med obiski sodišča

Na Elesu odgovarjajo, da trenutno sodeluje pri pripravi mednarodne študije upravičenosti gradnje enosmernega daljnovoda HVDC daljnovoda med Slovenijo in Italijo. "Gre za izredno pomembno in tehnično zahtevno elektroenergetsko povezavo, ki ima tudi makroekonomski vpliv na Slovenijo," pojasnjujejo. Uvrščen je na listo evropskih projektov skupnega pomena.

Za svoje javne nastope Brščič ne potrebuje dovoljenja Elesa, če jih opravlja v prostem času, torej po 16. uri. V nasprotnem primeru mora zaprositi za dopust, kot recimo na zadnjem shodu proti Marakeški deklaraciji pred državnim zborom, kjer je nastopal kot govorec.

Za dopust bo Brščič moral zaprositi tudi, ko bo hodil na sodne obravnave. Na sodišču se bo namreč srečal s koordinatorjem Levice Luko Mescem, ki ga je v državnem zboru označil za "fašista" in avtorja skrajno desnega bloga Kavarna Hayek.

Mesec mi je prisodil avtorstvo Kavarne Hayek. Zame ni žalitev, je kompliment. A vseeno laž. Nerad se dičim s tujim perjem. Kudos https://t.co/HsPXewDoZYščaku. https://t.co/IDPMY5SiiR — Bernard Brščič (@BernardBrscic) November 29, 2018

Brščič je napovedal tožbo in odškodninski zahtevek proti Mescu, a ne zaradi napačne navedbe o avtorstvu bloga, ki ga v resnici ureja Jože Biščak, direktor Novih obzorij, izdajatelja medijev Demokracija in Škandal24. "Mesec mi je prisodil avtorstvo Kavarne Hayek. Zame ni žalitev, je kompliment. A vseeno laž. Nerad se dičim s tujim perjem," je napoved tožbe komentiral Brščič.