Koronavirus: v Sloveniji sto mrtvih, potrdili eno novo okužbo #vŽivo

Skupno število umrlih s covid-19 je v Sloveniji z eno novo smrtjo v četrtek doseglo število sto. Pristojni so opravili 1.049 testiranj in pri tem potrdili eno novo okužbo z novim koronavirusom. Iz bolnišnice so odpustili pet oseb, kažejo vladni podatki. Včeraj je bilo hospitaliziranih 47 oseb, od tega 12 na intenzivni negi. Do zdaj so pristojni skupaj opravili 61.027 testiranj, poroča STA.

Beovićeva: Za zdaj ne moremo vedeti, ali so sprostitveni ukrepi varni

Vodja svetovalne skupine v okviru ministrstva za zdravje Bojana Beović je povedala, da se trenutno stanje v Sloveniji sicer izboljšuje. "Šele ko so zadnji sprejeti ukrepi konec marca prijeli, se je krivulja hospitaliziranih bolnikov obrnila navzdol," je poudarila Beovićeva in dejala, da se pozitivni učinki omejevalnih ukrepov pojavljajo z zamikom od 11 do 13 dni. "Ne moremo še vedeti, da so sprostitveni ukrepi varni in da lahko nadaljujemo s sproščanjem ukrepov," je pojasnila Beovićeva.

"Ne moremo še vedeti, da so sprostitveni ukrepi varni in da lahko nadaljujemo s sproščanjem ukrepov," je pojasnila Bojana Beović. Foto: STA

"Trenutno smo v neke vrste testnem obdobju, ko moramo pokazati, da za preprečevanje okužb ne potrebujemo prisile države. Majhno število na novo potrjenih okužb na dan ne odraža dejanske situacije. Pri nas je z veliko verjetnostjo za covid-19 zbolelo več kot 60 tisoč ljudi, zato moramo biti še vedno pozorni na skrite žepe, ki se lahko zaradi več stikov med ljudmi aktivirajo, povzročijo še večje število obolelih, postanejo vidni v večjem številu potrjenih okužb ter v večjem številu sprejemov bolnikov v bolnišnice," je povedala Beovićeva.

Po njenih besedah še danes ni znano, ali prebolela bolezen pomeni zaščito, zato morda prekuževanje populacije sploh ni učinkovit omejitveni ukrep. "Po drugi strani pa dopustitev, da zboli 70 ali več odstotkov populacije, pomeni veliko število smrtnih primerov. Če smo pri tem izračunu konservativni, bi v Sloveniji vendarle namesto sto umrlo 2.100 ljudi," je poudarila Beovićeva. Med drugim je izpostavila pomen skupnega odpiranja meja med državami članicami EU, vendar pa mora biti to omejeno na varna območja.

V ljutomerskem domu starostnikov še 17 okuženih stanovalcev

V domu starejših Ljutomer se število okuženih z novim koronavirusom zmanjšuje. Od 17 brisov, odvzetih v četrtek, nobeden ni bil pozitiven, dva stanovalca pa sta ozdravela. Okuženih je še 17 stanovalcev. Obiskov v ljutomerskem domu še ne bo, bodo pa danes nekateri varovanci po mesecu in pol lahko odšli iz sob, poroča STA.

Kot so sporočili iz doma, se razmere počasi umirjajo, epidemiološka slika v domu je boljša, zato bodo od danes po navodilih, s katerimi soglaša tudi epidemiološka služba, zdrave ali ozdravljene stanovalce v manjši skupini popeljali na skupne balkone in domski vrt, zelenico ali teraso.

"To, da jih bomo lahko po mesecu in pol spet peljali iz sob, je za vse nas lep dogodek in prvi korak k normalizaciji življenja v našem domu," še dodajajo v domu. Kljub veliki želji varovancev in njihovih svojcev pa po mnenju zdravstvene stroke v domu še niso izpolnjeni pogoji za obiske, zato jih do nadaljnjega ne bo, poroča STA.