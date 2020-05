Bo mednožje tokrat pokopalo demokrata?

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Celoten intervju sicer še ni objavljen, v četrtek pa so bili na Twitter profilu nekdanje voditeljice Fox News in NBC Megyn Kelly objavljeni posamezni odlomki. V njih Tara Reade zatrjuje, da je pripravljena sprejeti preizkus z detektorjem laži, ampak le, če bo to storil tudi kandidat demokratov za ameriškega predsednika Joseph Biden, ki mu je sporočila, da mora odgovarjati za svoje dejanje.

Trdi, da jo je Biden prijel za mednožje

Tara Reade je bila lani med ženskami, ki so Bidna obtožile neprimernega obnašanja oziroma dotikanja. Aprila lani je za tiskovno agencijo AP povedala, da se Bidna ni nikoli bala, letos marca pa je 56-letnica zatrdila, da jo je Biden, ko je bila stara 29 let, na kongresnem hodniku stisnil ob zid in jo prijel za mednožje.

WATCH: Tara Reade calls for Biden to drop out of presidential race https://t.co/UVGD5XMY95 pic.twitter.com/HFYYHEFlYM — The Hill (@thehill) May 8, 2020

Readova je zdaj privolila v intervju s Kellyjevo, ki je bila kot voditeljica tudi sama žrtev spolnega nadlegovanja na Fox News. Kot je povedala Readova, je do zdaj sicer zavračala številne ponudbe za intervjuje na televiziji Fox. Tja ni šla, ker je, kot zatrjuje, demokratinja in podpornica nekdanjega kandidata za predsednika Bernieja Sandersa.

Demokratski kandidat za predsednika javno zanikal obtožbe

77-letni Biden je pred tednom dni prvič javno zanikal obtožbe. Dejal je, da se to ni nikoli zgodilo in da ne ve, zakaj se s tem prihaja na dan po 27 letih. Izjave Readove o Bidnu, za katerega je delala v njegovi pisarni, ko je bil senator iz Delawara, so skozi leta doživljale evolucijo, zadnja najbolj resna obtožba pa je izjemno dobrodošla za republikance, ki gredo na predsedniške volitve s Trumpom.

Aktualnega ameriškega predsednika posilstev in spolnih napadov obtožuje 16 žensk. Pred ameriškimi predsedniškimi volitvami leta 2016 je v javnost prišel tudi videoposnetek, v katerem se Trump hvali, da lahko kot slaven in bogat moški z ženskami dela, kar hoče, med drugim jih lahko nekaznovano zgrabi za mednožje.

Američani so trenutno glede Bidna in Readove razdeljeni. Zadnja anketa Monmouth ugotavlja, da jih tretjina verjame Bidnu, tretjina Readovi, tretjina pa o tem nima mnenja. Ista anketa ugotavlja, da je Biden povečal prednost pred Trumpom, kar bi lahko pomenilo, da obtožbe ne bodo vplivale na volitve, za katere poznavalci ocenjujejo, da bodo predvsem referendum o Trumpu, poroča STA.